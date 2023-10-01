МИД Украины отрицает предложение уступить России земли ради членства в НАТО
МИД Украины: НАТО не делало Киеву официальных предложений сдать территории
Западные союзники Украины не делали Киеву официальных предложений отказаться от своих территорий в пользу членства в НАТО или иных привилегий. Об этом сообщил заместитель главы украинского МИД Евгений Перебийнис в интервью телеканалу "Мы — Украина".
"Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений ни со стороны НАТО, ни со стороны каких-либо других наших западных партнёров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было", — заявил Перебийнис.
Напомним, в августе начальник штаба генерального секретаря альянса Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить ряд территорий России. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял эту идею, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вбросом. Позже от идеи открестились в самом НАТО.
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