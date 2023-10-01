МИД Украины отрицает предложение уступить России земли ради членства в НАТО

Западные союзники Украины не делали Киеву официальных предложений отказаться от своих территорий в пользу членства в НАТО или иных привилегий. Об этом сообщил заместитель главы украинского МИД Евгений Перебийнис в интервью телеканалу "Мы — Украина".

"Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений ни со стороны НАТО, ни со стороны каких-либо других наших западных партнёров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было", — заявил Перебийнис.