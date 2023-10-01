Российская система ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"1 октября текущего года около 14:00 (по Москве) пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ", — уточнили в ведомстве.