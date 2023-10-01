ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября 2023, 11:57

Российская система ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"1 октября текущего года около 14:00 (по Москве) пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ", уточнили в ведомстве.

В Воздушных силах Украины признали, что их средства РЭБ не справляются с российскими дронами
В Воздушных силах Украины признали, что их средства РЭБ не справляются с российскими дронами

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении вражеского дрона в Краснодарском крае. Беспилотник самолётного типа сегодня рано утром поразили дежурные средства ПВО в Адлерском районе Сочи. Пострадавших нет. Движение по Крымскому мосту временно остановлено. Предположительно, это был турецкий Bayraktar.

BannerImage

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar