Российская система ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"1 октября текущего года около 14:00 (по Москве) пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ", — уточнили в ведомстве.
Ранее Минобороны России заявило об уничтожении вражеского дрона в Краснодарском крае. Беспилотник самолётного типа сегодня рано утром поразили дежурные средства ПВО в Адлерском районе Сочи. Пострадавших нет. Движение по Крымскому мосту временно остановлено. Предположительно, это был турецкий Bayraktar.
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