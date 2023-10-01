Фехтовальщица Великая не стала осуждать российских атлетов за смену гражданства

Российские спортсмены, которые меняют спортивное гражданство, основываются на своих возможностях. Об этом рассказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

"Не могу осуждать людей, которые принимают подобные решения. Думаю, они основываются на каких-то собственных интересах и возможностях. У меня своя история, я выступаю за свою страну", — сказала журналистам Великая.