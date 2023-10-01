Фехтовальщица Великая не стала осуждать российских атлетов за смену гражданства
Софья Великая. Фото © ТАСС / Софья Сандурская
Российские спортсмены, которые меняют спортивное гражданство, основываются на своих возможностях. Об этом рассказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.
"Не могу осуждать людей, которые принимают подобные решения. Думаю, они основываются на каких-то собственных интересах и возможностях. У меня своя история, я выступаю за свою страну", — сказала журналистам Великая.
Ранее МОК рекомендовал допустить россиян до соревнований, но только в нейтральном статусе и лишь тех, кто не высказывался в поддержку СВО или работал в силовых ведомствах. При этом МОК запретил нейтральным атлетам получать финансирование от Олимпийского комитета РФ и призовые места на Олимпиаде.