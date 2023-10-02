Задержанный в Белоруссии диверсант-неудачник обвинил Киев в предательстве
Диверсант Швец заявил, что Киев бросил его после теракта на аэродроме в Минске
Арестованный в Белоруссии украинский диверсант Николай Швец разочаровался в киевском режиме. По словам обвиняемого, после организации атаки на российский самолёт ДРЛО А-50 под Минском его кураторы из СБУ не выполнили обещаний и перестали выходить на связь. Об этом завербованный мужчина сообщил в интервью местному телеканалу "Беларусь-1".
По прошествии времени Швец пришёл к выводу, что украинская сторона даже не собиралась эвакуировать его на родину, несмотря на клятвы вытащить из-за решётки в случае задержания. Также гражданин Незалежной поставил под сомнение эффективность неудачной диверсии против самолёта-разведчика, увидев конечную цель акции в создании "шумихи" в медиаполе.
"Меня бросили, меня забыли, меня предали. Из посольства никто не пришёл. Самое главное, что адвоката никто не нанял", — посетовал Швец.
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Напомним, что А-50 ВКС РФ был атакован в Белоруссии в конце февраля текущего года. Завербованному диверсанту и его пособникам не удалось нанести самолёту существенные повреждения, и воздушное судно почти сразу вернулось в строй.