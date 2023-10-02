Арестованный в Белоруссии украинский диверсант Николай Швец разочаровался в киевском режиме. По словам обвиняемого, после организации атаки на российский самолёт ДРЛО А-50 под Минском его кураторы из СБУ не выполнили обещаний и перестали выходить на связь. Об этом завербованный мужчина сообщил в интервью местному телеканалу "Беларусь-1".

По прошествии времени Швец пришёл к выводу, что украинская сторона даже не собиралась эвакуировать его на родину, несмотря на клятвы вытащить из-за решётки в случае задержания. Также гражданин Незалежной поставил под сомнение эффективность неудачной диверсии против самолёта-разведчика, увидев конечную цель акции в создании "шумихи" в медиаполе.