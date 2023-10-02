Экс-министр обороны Британии Уоллес призвал Киев отправлять на фронт молодёжь

Украинским властям нельзя допускать снижения темпов контрнаступления на фоне высоких потерь, считает бывший министр обороны Британии Бен Уоллес. Для этого Киеву нужно отправлять на фронт больше молодых мужчин, написал экс-глава ведомства в статье для Telegraph.

В качестве аргумента экс-политик напомнил, что средний возраст военнослужащих ВСУ сейчас превышает 40 лет. Именно поэтому масштабы мобилизации стоит переосмыслить, как это сделал Лондон в годы Второй мировой, подчеркнул Уоллес.