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2 октября, 16:31

Российско-азербайджанский патруль обстреляли из снайперского оружия в Карабахе

<p>Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Совместный российско-азербайджанский патруль в Нагорном Карабахе попал под обстрел в Степанакерте. Злоумышленники использовали для этого снайперское оружие, говорится в информационном бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в регионе.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерте (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Сейчас командование российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха разбирается в обстоятельствах нападения.

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А ранее автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе, военные погибли. Это произошло в районе населённого пункта Джаньятаг. Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, в ходе которого лидер Азербайджана принёс свои соболезнования и извинения, а также заявил о проведении "самого тщательного расследования" произошедшего и пообещал, что все ответственные понесут наказание. Позже СМИ сообщили о первых задержанных по этому делу, а также об отстранении их командира.

Андрей Бражников

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