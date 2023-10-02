Российско-азербайджанский патруль обстреляли из снайперского оружия в Карабахе

Совместный российско-азербайджанский патруль в Нагорном Карабахе попал под обстрел в Степанакерте. Злоумышленники использовали для этого снайперское оружие, говорится в информационном бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в регионе.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерте (Ханкенди) неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.