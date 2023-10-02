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2 октября, 18:30

В США начали продавать игрушечные грузовики с буквой Z

В США начали торговать игрушечными машинами с символом Z, заметили пользователи социальных сетей. Продажами мини-грузовиков ЗИЛ-131 с буквой Z на двери занялась торговая сеть Walmart, а также маркетплейсы Amazon и Ebay.

Фото © Reddit / Wallmart

Фото © Reddit / Wallmart

Стоимость игрушечного ЗИЛа составляла 50 долларов, однако сейчас этот товар в онлайн-магазине отсутствует. А вот игрушечный КамАЗ можно купить примерно за 45 долларов.

"Кацап Rocky": Украинцы накинулись на мужа Рианны из-за кулона с буквой Z из танков

"Кацап Rocky": Украинцы накинулись на мужа Рианны из-за кулона с буквой Z из танков

Ранее французский дом моды Louis Vuitton нарвался на критику из-за проморолика к презентации новой женской коллекции, в котором проукраинские пользователи увидели флаги России, ДНР и букву V. Советник главы офиса Зеленского также обвинил всемирно известный бренд в поддержке России, нарвавшись на весьма грубый ответ. Louis Vuitton опубликовал фотографию французского флага с подписью "Учите географию" на украинском языке.

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Reddit / Wallmart

Александра Мышляева
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