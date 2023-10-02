В США начали продавать игрушечные грузовики с буквой Z

В США начали торговать игрушечными машинами с символом Z, заметили пользователи социальных сетей. Продажами мини-грузовиков ЗИЛ-131 с буквой Z на двери занялась торговая сеть Walmart, а также маркетплейсы Amazon и Ebay.

Стоимость игрушечного ЗИЛа составляла 50 долларов, однако сейчас этот товар в онлайн-магазине отсутствует. А вот игрушечный КамАЗ можно купить примерно за 45 долларов.