В США начали продавать игрушечные грузовики с буквой Z
В США начали торговать игрушечными машинами с символом Z, заметили пользователи социальных сетей. Продажами мини-грузовиков ЗИЛ-131 с буквой Z на двери занялась торговая сеть Walmart, а также маркетплейсы Amazon и Ebay.
Фото © Reddit / Wallmart
Стоимость игрушечного ЗИЛа составляла 50 долларов, однако сейчас этот товар в онлайн-магазине отсутствует. А вот игрушечный КамАЗ можно купить примерно за 45 долларов.
Ранее французский дом моды Louis Vuitton нарвался на критику из-за проморолика к презентации новой женской коллекции, в котором проукраинские пользователи увидели флаги России, ДНР и букву V. Советник главы офиса Зеленского также обвинил всемирно известный бренд в поддержке России, нарвавшись на весьма грубый ответ. Louis Vuitton опубликовал фотографию французского флага с подписью "Учите географию" на украинском языке.
Reddit / Wallmart