В Турции на всей территории страны проводится антитеррористическая операция
Глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что силы безопасности страны проводят на всей территории республики крупномасштабную антитеррористическую операцию. Он уточнил, что её кодовое название — "Герои".
"По состоянию на 8:30 по всей Турции было проведено 466 контртеррористических операций, в которых принимали участие 13 440 сотрудников служб безопасности, — написал глава турецкого МВД в соцсети X.
Он рассказал, что в ходе операции в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне задержали 12 членов террористических организаций. Кроме того, ещё в ряде населённых пунктов, среди которых есть курортный город Анталья, задержали не менее 55 подозреваемых в терроризме.
Напомним, 1 октября у ворот здания МВД в центре Анкары в Турции террорист-смертник привёл в действие взрывчатку, чтобы произвести самоподрыв. Охрана ведомства начала стрельбу и получила ответный огонь, второго террориста ликвидировали. В результате инцидента пострадали двое полицейских. Момент подрыва попал на камеру. В МВД Турции заявили, что один из исполнителей теракта в Анкаре являлся членом запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана.
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