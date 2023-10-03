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Регион
Опубликовано 3 октября 2023, 08:13
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Полковник Рихтер: Украина потеряет свои человеческие ресурсы

Отставной немецкий полковник Вольфганг Рихтер считает, что после выборов Словакия действительно может сократить военную помощь Украине, однако это далеко не главная проблема Киева: затягивание военных действий в целом приведёт к гораздо более серьёзным последствиям.

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"Следует обратить внимание на другие факторы помимо вооружений. Необходимо учитывать, что в долгосрочной перспективе кадровые резервы Украины исчерпаются и существует риск высоких демографических потерь", — сказал Рихтер в интервью ZDFheute.

При этом, по его мнению, Украина не заинтересована в затягивании конфликта, так как "сейчас плохие времена для долгой войны".

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Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, за исходом которого следили несколько месяцев. В итоге боевая операция провалилась с большими потерями. Украина только за два месяца лишилась 71,5 тысячи бойцов. Не так давно Владимир Зеленский признался, что не уверен в том, что ВСУ добьются успеха в контрнаступлении до конца года.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Вишнякова
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