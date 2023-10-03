Отставной немецкий полковник Вольфганг Рихтер считает, что после выборов Словакия действительно может сократить военную помощь Украине, однако это далеко не главная проблема Киева: затягивание военных действий в целом приведёт к гораздо более серьёзным последствиям.

"Следует обратить внимание на другие факторы помимо вооружений. Необходимо учитывать, что в долгосрочной перспективе кадровые резервы Украины исчерпаются и существует риск высоких демографических потерь", — сказал Рихтер в интервью ZDFheute.