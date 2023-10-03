Шойгу: Действия миротворцев РФ помогли избежать большего числа жертв в Карабахе

Благодаря профессиональным действиям российских миротворцев удалось избежать большего числа жертв в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, силами миротворцев пострадавшим и нуждающимся оказана всесторонняя медицинская помощь. Министр уточнил, что при содействии российского миротворческого контингента были развёрнуты блочный модульный городок с современным оборудованием, автоперевязочная с возможностью хирургической помощи, а также операционный модуль с палатой интенсивной терапии.