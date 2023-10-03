Шойгу: Действия миротворцев РФ помогли избежать большего числа жертв в Карабахе
Благодаря профессиональным действиям российских миротворцев удалось избежать большего числа жертв в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, силами миротворцев пострадавшим и нуждающимся оказана всесторонняя медицинская помощь. Министр уточнил, что при содействии российского миротворческого контингента были развёрнуты блочный модульный городок с современным оборудованием, автоперевязочная с возможностью хирургической помощи, а также операционный модуль с палатой интенсивной терапии.
В ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ Шойгу также подчеркнул, что при посредничестве российских миротворцев более 98 тысяч мирных жителей Нагорного Карабаха, включая 32 тысячи детей, были эвакуированы из Нагорного Карабаха на территорию Армении.
Как сообщал Лайф, после начала "антитеррористической" операции Азербайджана на территории НКР жители региона начали массово выезжать в Армению. В Ереване рассказывали, что в страну прибыло уже порядка 100 тысяч беженцев. Премьер республики Никол Пашинян заявил, что в ближайшее время в Карабахе не останется армян.
ТАСС / Сергей Савостьянов