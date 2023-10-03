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3 октября, 09:57

Почти 1000 человек задержали в Турции по подозрению в терроризме

Министр Ерликая: В Турции 928 человек задержаны по подозрению в терроризме

В Турции силовики задержали более 900 человек в рамках крупномасштабной антитеррористической операции. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая.

"В рамках операции "Герои", которая проходит в 64 провинциях, задержано 928 человек, конфисковано 744 единицы незарегистрированного оружия", — сказал глава МВД.

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Напомним, ранее Ерликая сообщил о проведении операции с кодовым названием "Герои". В ней, по его словам, было задействовано 13 440 сотрудников служб безопасности. В ходе операции турецкие силовики искали подозреваемых в связях с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана (РПК). Ранее она взяла на себя ответственность за подрыв смертника в центре Анкары возле здания МВД. Лёгкие ранения получили двое полицейских, также был ликвидирован ещё один боевик. Момент подрыва попал на камеру.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Никонов
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