Почти 1000 человек задержали в Турции по подозрению в терроризме
Министр Ерликая: В Турции 928 человек задержаны по подозрению в терроризме
В Турции силовики задержали более 900 человек в рамках крупномасштабной антитеррористической операции. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая.
"В рамках операции "Герои", которая проходит в 64 провинциях, задержано 928 человек, конфисковано 744 единицы незарегистрированного оружия", — сказал глава МВД.
Напомним, ранее Ерликая сообщил о проведении операции с кодовым названием "Герои". В ней, по его словам, было задействовано 13 440 сотрудников служб безопасности. В ходе операции турецкие силовики искали подозреваемых в связях с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана (РПК). Ранее она взяла на себя ответственность за подрыв смертника в центре Анкары возле здания МВД. Лёгкие ранения получили двое полицейских, также был ликвидирован ещё один боевик. Момент подрыва попал на камеру.
ТАСС / Валерий Шарифулин