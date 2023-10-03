Кремль отреагировал на слухи о намеченном на 4 ноября старте президентской кампании
Песков заявил, что не знает о якобы предстоящем старте президентской кампании
В Кремле не смогли подтвердить или опровергнуть информацию СМИ о том, что старт неформальной президентской кампании якобы запланирован на ноябрь и будет приурочен к открытию Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Так, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам во вторник, 3 октября, что ему об этом ничего неизвестно.
"Мне ничего неизвестно о том, что президентская кампания будет официально объявлена в ноябре. Я, честно говоря, такой информацией не располагаю", — сказал представитель Кремля, комментируя публикацию в газете "Коммерсант".
Напомним, выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Ранее Владимир Путин заявил, что избирательный процесс состоится в строгом соответствии с законом. А вот о своём участии в кампании российский лидер пока не объявлял. Тем не менее в Кремле подчеркнули, что если Путин выдвинет свою кандидатуру, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет.
Агентство "Москва" / Денис Гришкин