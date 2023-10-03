Забеременела дважды: Женщина выносила и родила двух малышей, зачатых с разницей в 18 дней

Поппи и Майкл родились в австралийском городе Перт в один и тот же день, от одной матери, из одного чрева. Но они необычные близнецы. Поппи немного крупнее своего брата и выглядит старше. Да что там — она на самом деле старше, причём на целых 18 дней. Появление малышей на свет — настоящее медицинское чудо.

Малышка Поппи (слева) заметно крупнее своего брата Майкла (справа), хотя они родились в один день. Фото © ABC News

А всё началось с того, что их мать Сандра Сирл обратилась к врачам для проведения ЭКО. В семье уже росли двое детей, но супруги захотели третьего, а зачать естественным путём было практически невозможно: несколько лет назад у отца семейства диагностировали рак яичка. Шанс давали только репродуктивные технологии, благо перед химиотерапией мужчина заморозил свою сперму.

Подсадка клеток прошла успешно, сформировался эмбрион, но во время очередного медосмотра у Сандры выявили аномально высокий уровень гормонов. При сканировании врачи обнаружили, что в матке находится плод возрастом семь-восемь недель, а также ещё один эмбрион — на 18 дней младше первого. Как оказалось, первый был зачат естественным путём, а второй — в результате ЭКО. Это состояние "двойной беременности" называется суперфетацией, в мире зарегистрировано всего десять таких случаев.

По словам врача-педиатра, неонатолога Анны Левадной, австралийка смогла забеременеть дважды благодаря тому, что её организм был полностью подготовлен к беременности в момент проведения процедуры ЭКО. Но никаких дополнительных рисков для мамы или её малышей это, как правило, не несёт. Детей вынашивают как двойняшек, и они появляются в один день.