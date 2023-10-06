Всемирный день улыбки, День страховщика, Раиса Спорная: Какие праздники и приметы 6 октября 6 октября в России отмечается праздник, который так и заставляет улыбнуться. А ещё один сегодняшний праздник призывает нас с добром относиться и к братьям нашим меньшим. Наконец, на этот день приходится и праздник профессиональный. 5 октября, 21:01 6 октября отмечается Всемирный день улыбки. Фото © Freepik / Halayalex

Всемирный день улыбки

6 октября 2023 года в России и других странах отмечается добрый праздник под названием Всемирный день улыбки. Рассказываем о нём: это интернациональный и неофициальный праздник

отмечается каждый год в первую пятницу октября

придуман Харви Боллом, которого называют изобретателем смайлика

в этот день призывают творить добрые дела, чтобы вызывать улыбки.

В этом году смайлик, то есть значок в виде жёлтой улыбающейся рожицы, отмечает 60-летие. В 1963 году графический дизайнер Харви Болл предложил страховой компании State Mutual Life Assurance использовать такой символ для продвижения её бренда. Она изготовила для сотрудников бейджи со смайликом, выпустила различные раздаточные материалы, и это принесло успех. Вскоре символ перерос фирму и стал распространяться по стране, а затем и по миру.

Харви Болл. Фото © Wikipedia / Ytsukamoto

Харви Болл в 1999 году основал благотворительную организацию The World Smile Corporation, которая теперь и организует Всемирный день улыбки. В её адрес поступают платежи от лицензионного использования смайлика. Они направляются на благотворительные цели. Болл умер 12 апреля 2001 года. Он признавался, что был счастлив, поскольку его творение разошлось по всей планете.

Создатель смайлика считал, что Всемирный день улыбки должен быть посвящён хорошему настроению и добрым делам. Лозунг праздника: "Творите добро. Вызовите одну улыбку".

День российского страховщика

6 октября отмечается День российского страховщика. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 6 октября, в России отмечается профессиональный праздник — День страховщика. Вот несколько фактов о нём: праздник неофициальный, сугубо российский

отмечается ежегодно 6 октября, дата не смещается

приурочен к дате основания Госстраха РСФСР

празднуется в профессиональном сообществе.

День страховщика в России празднуется именно сегодня, так как Госстрах РСФСР был образован 6 октября 1921-го, то есть ровно 102 года назад. В тот день Совнарком РСФСР утвердил декрет "О государственном имущественном страховании", который и положил начало делу страхования в России.

Предполагалось, что в городах и сёлах появятся организации, которые будут страховать от пожаров, падежа скота, аварий и так далее. Госстрах был образован в составе Народного комиссариата финансов. Монополия на страхование начала таять только в конце 80-х годов, когда был принят закон о кооперативах. Тогда стали появляться частные страховые фирмы.

Сейчас страхование — очень важный сектор как российской, так и мировой финансовой системы. Только в нашей стране в этой отрасли работает более 400 компаний, у них множество филиалов. Многие важные сделки нельзя заключить без страховки. Это касается отчасти и граждан. Так, страховка зачастую сопровождает выдачу кредитов, особенно ипотечных.

Всемирный день охраны мест обитания

6 октября отмечается Всемирный день охраны мест обитания. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

6 октября, почти сразу после Всемирного дня животных (4 октября), в России и за рубежом отмечается ещё один экологический праздник — Всемирный день охраны мест обитания. Вот что это за событие: это часть международной неофициальной кампании

отмечается каждый год 6 октября

учреждён в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания

ему посвящены различные экологические акции и мероприятия.

Цель отмечаемого 6 октября Всемирного дня охраны мест обитания — привлечь внимание человечества к проблеме гибели животных из-за уничтожения человеком их дома — природных условий, в которых те проживали веками или даже тысячелетиями.

Мы, люди, уже давно влияем на окружающую среду, и с каждым годом проблема становится всё серьёзнее. Города и сёла разрастаются, выдавливая птиц и животных на незнакомые для них земли, что зачастую приводит к гибели фауны. Человечество вырубает леса ради расширения полей, дорогами разрезает пути миграции животных, а затем удивляется, почему всё меньше видов делят с ним планету.

Всё это уже привело к необратимому исчезновению сотен разновидностей животных и растений. Они продолжают гибнуть и сейчас. А ведь каждый исчезнувший вид — очень ощутимая и невосполнимая потеря. Всемирный день охраны мест обитания призван напомнить нам об этом. Заповедники, зоозащитные организации проводят в сегодняшний праздник различные акции.

День детской музыки

6 октября отмечается День детской музыки. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

На 6 октября приходится также День детской музыки (Kids Music Day) — пока малоизвестный в России праздник. Предлагаем познакомиться с ним: это международный неофициальный праздник

появился в США в 2016 году, распространился по миру

отмечается ежегодно 6 октября, дата не смещается

цель — продвигать музыку, способную помогать детям в учёбе, развитии, укреплении психики.

День детской музыки был придуман американской некоммерческой организацией Keep Music Alive, которая занимается музыкотерапией. В ней решили, что для продвижения таких идей хорошо бы выделить этому доброму делу отдельный день в календаре. Идею поддержали.

Музыкальная терапия, или музыкотерапия, исходит из того, что определённые мелодии способны влиять на нас, в том числе детей. Музыка может помочь успокоиться, сконцентрироваться, установить связь между ребёнком и педагогом. А это, в свою очередь, содействует развитию подрастающего члена общества. Также через музыку, пение, танцы дети могут раскрыть свою творческую индивидуальность.

Кстати, в жанре детской музыки работали многие известные композиторы. Так, есть "Детский альбом" П.И. Чайковского, "Альбом для юношества" Роберта Шумана, "Детские народные песни" И. Брамса и так далее.

Приметы 6 октября

Раиса Спорная

6 октября Русская православная церковь чтит память раннехристианской святой мученицы Ираиды (Раисы), которая жила в Александрии в конце III – начале IV века. Однажды у берега она увидела корабль, на котором находилось множество заключённых в оковы за исповедание христианства. Святая добровольно присоединилась к узникам. Когда корабль прибыл в египетский город Антинополь, Ираида первая подверглась мукам и была убита мечом. Вслед за ней погибли и остальные.

На Руси же 6 октября отмечали праздник под названием Раиса Спорная. Считалось, что в этот день предсказать погоду почти невозможно. Также не было доверия к ритуалам, которые проводились на Раису. Полагалось в этот день начинать протапливание домов. Поэтому важным гостем был печник — он готовил печь к зимнему сезону. Труд на Раису приветствовался, особенно по дому. Нельзя было жаловаться, вспоминать плохое. А ещё этот день считался неподходящим для дел с деньгами.

Погодные приметы 6 октября

Много грибов в лесу — к мягкой зиме;

Туман — к богатому урожаю в следующем году;

Много орехов — к морозной зиме;

Ночью запел петух — к ненастью.

Именинники 6 октября

6 октября именины у российского телеведущего Андрея Малахова. Фото Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 6 октября, именины у обладателей следующих имён: Андрей

Антон

Иван

Иннокентий

Ираида

Николай

Пётр. Редакция Лайфа поздравляет именников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев