Названо условие, при котором ФИФА допустит до турниров юношеские сборные России

ФИФА может допустить до международных соревнований под своей эгидой сборные РФ из игроков не старше 17 лет. Как пишет Sky News, россиянам разрешат участвовать в чемпионатах мира, если они квалифицируются через чемпионат Европы.

Отметим, что мужская сборная не сможет играть в чемпионате мира, так как турнир состоится уже в ноябре. Шанс участвовать в мировом первенстве 2024 года может получить женская команда. При этом ранее Шведская футбольная ассоциация сообщала, что не допустит женскую сборную РФ до финальной части первенства Европы U17 при прохождении квалификации. На 4 октября запланировано заседание совета ФИФА, где в том числе будут обсуждаться вопросы, которые связаны с его проведением.