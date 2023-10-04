"Символ памяти о ВОВ": "Мосфильм" отреагировал на скандальное фото Волочковой со шпагатом на самолёте

В пресс-службе киноконцерна "Мосфильм" отреагировали на скандальное фото балерины Анастасии Волочковой с советским истребителем Ла-5 — на снимке знаменитость закинула ногу на его крыло. В первую очередь там отметили, что этот самолёт — макет образца военной техники времён Великой Отечественной войны. В "Мосфильме" пояснили, что это собирательный образ военного истребителя 1940-х годов.

"Исторической ценности он не имеет, однако является символом памяти о Великой Отечественной войне. Макет установлен как дань памяти и уважения советским лётчикам времён войны от мосфильмовцев", — сообщили в киноконцерне в беседе с RТ.

При этом в "Мосфильме" указали, что любой символ, который связан с памятью о ВОВ, требует к себе уважительного отношения, особенно со стороны потомков поколения победителей. Сотрудники киноконцерна также уточнили, что бывшая прима Большого театра была на территории "Мосфильма" не как участник экскурсионной группы, а в качестве гостя или участника съёмок в одном из павильонов. Они заявили, что Волочкова свободно перемещалась по киностудии без музейного гида.