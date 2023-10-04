"Символ памяти о ВОВ": "Мосфильм" отреагировал на скандальное фото Волочковой со шпагатом на самолёте
"Мосфильм": Самолёт с фото Волочковой является макетом истребителя Ла-5
Анастасия Волочкова сделала шпагат на макете самолёта в музее "Мосфильма" Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_art
В пресс-службе киноконцерна "Мосфильм" отреагировали на скандальное фото балерины Анастасии Волочковой с советским истребителем Ла-5 — на снимке знаменитость закинула ногу на его крыло. В первую очередь там отметили, что этот самолёт — макет образца военной техники времён Великой Отечественной войны. В "Мосфильме" пояснили, что это собирательный образ военного истребителя 1940-х годов.
"Исторической ценности он не имеет, однако является символом памяти о Великой Отечественной войне. Макет установлен как дань памяти и уважения советским лётчикам времён войны от мосфильмовцев", — сообщили в киноконцерне в беседе с RТ.
При этом в "Мосфильме" указали, что любой символ, который связан с памятью о ВОВ, требует к себе уважительного отношения, особенно со стороны потомков поколения победителей. Сотрудники киноконцерна также уточнили, что бывшая прима Большого театра была на территории "Мосфильма" не как участник экскурсионной группы, а в качестве гостя или участника съёмок в одном из павильонов. Они заявили, что Волочкова свободно перемещалась по киностудии без музейного гида.
Напомним, после того, как Волочкова опубликовала фото, поклонники призвали балерину удалить его, чтобы не позориться. Некоторые пользователи пошли дальше и написали на звезду заявление в полицию. Сообщалось, что Волочкову проверяют на предмет осквернения символов воинской славы России, а также по статьям о хулиганстве и вандализме.