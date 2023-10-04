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4 октября, 15:33

ФИФА официально допустила юношеские сборные России до своих турниров

Международная федерация футбола (ФИФА) официально допустила до участия в турнирах под своей эгидой юношеские сборные России (игроки до 17 лет). Об этом сообщается на сайте организации.

Напомним, ранее юношеские сборные России к турнирам под своей эгидой допустил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При этом российские мужские и женские команды не смогут выступать под своим флагом, включать гимн перед матчами и играть на территории России. Такие правила будут действовать до окончания конфликта на Украине.

В случае квалификации россияне смогут выступать на мировых первенствах. Однако команда будет называться "Российский футбольный союз". Использование флага и гимна также запрещено. Кроме того, играть российским футболистам придётся в нейтральных цветах.

Вице-президент УЕФА извинился за позицию по допуску юношеских сборных России

Вице-президент УЕФА извинился за позицию по допуску юношеских сборных России

Ранее сегодня СМИ сообщили, что ФИФА планирует допустить юношеские сборные России. При этом мужская сборная не сможет сыграть на чемпионате мира, так как турнир состоится уже в ноябре. Шанс поучаствовать в мировом первенстве 2024 года может получить женская команда. При этом ранее Шведская футбольная ассоциация (именно в этой стране пройдёт финал Евро U17) сообщала, что не допустит женскую сборную РФ до турнира при прохождении квалификации. Также от игры с россиянами отказались Англия, Польша, Литва и Латвия.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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