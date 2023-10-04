ФИФА официально допустила юношеские сборные России до своих турниров

Международная федерация футбола (ФИФА) официально допустила до участия в турнирах под своей эгидой юношеские сборные России (игроки до 17 лет). Об этом сообщается на сайте организации.

Напомним, ранее юношеские сборные России к турнирам под своей эгидой допустил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При этом российские мужские и женские команды не смогут выступать под своим флагом, включать гимн перед матчами и играть на территории России. Такие правила будут действовать до окончания конфликта на Украине.

В случае квалификации россияне смогут выступать на мировых первенствах. Однако команда будет называться "Российский футбольный союз". Использование флага и гимна также запрещено. Кроме того, играть российским футболистам придётся в нейтральных цветах.