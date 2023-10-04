"1:0 в его пользу": Клинтон сделала неожиданное заявление о Путине
Хиллари Клинтон объяснила рост популярности позиции РФ в мире влиянием Путина
Рост влияния РФ в мире — это заслуга президента России Владимира Путина. Такое заявление в интервью телеканалу PBS News сделала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.
"Путин и его команда, которая занимается операциями по оказанию влияния как тайно, так и в открытую, хотят подорвать демократические устои и склонить политических лидеров на свою сторону. Думаю, что Путин во многом именно так видит свою роль", — сказала Клинтон.
Она призналась, что когда слышит, как люди пересказывают российские тезисы, впервые прозвучавшие на телеканале Russia Today или появившиеся в речи Путина, то понимает, что счёт 1:0 в пользу президента РФ.
"Отсутствие субординации": Политолог обвинил Клинтон в фамильярности после обращения к Путину по имени
Некоторое время назад Клинтон обратилась к Путину по имени и обвинила его в расширении НАТО. При этом ранее президент РФ неоднократно отмечал, что это страны Североатлантического альянса продолжают наращивать потенциал, используя все возможные средства давления на оппонентов. Путин также подчёркивал, что Москва не хочет прямого столкновения с военно-политическим блоком, но готова к любому развитию событий.
ТАСС / Jacquelyn Martin