"Отсутствие субординации": Политолог обвинил Клинтон в фамильярности после обращения к Путину по имени

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, обратившаяся к президенту РФ Владимиру Путину по имени и обвинившая его в расширении НАТО, такой фамильярностью показывает отсутсвие субординации у представителей американских политических кругов. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог, член Экспертного клуба "Дигория" Марк Ананченков.

"Кто такая Хиллари Клинтон? Сложно назвать её успешным политиком после череды поражений в качестве кандидата в президенты США. Возможно, что она хорошо исполняет обязанности ректора университета, однако такая фамильярность в адрес человека, который является одним из мировых политических лидеров, показывает отсутствие субординации представителей американских политических кругов", — отметил он.

Ананченков добавил, что оценка Клинтон причин расширения НАТО говорит о неспособности воспринимать реалистичную картину мира. А в некорректном обращении к российскому лидеру можно увидеть закономерность мышления представителей американского политического класса, который сегодня управляет США, подчеркнул эксперт.

"Они мыслят в логике либерального институционализма, определяющего НАТО как механизм обеспечения безопасности как для США, так и для всего мира. После распада СССР и Организации Варшавского договора Североатлантический Альянс был инструментом, который использовался США для достижения монопольного геополитического господства", — напомнил политолог.

На хамское поведение Клинтон обратили внимание и в Госдуме. Так, депутат Амир Хамитов заметил, что западные политики начинают вспоминать имена тех, о ком ещё недавно говорили с позиции "сверху вниз". Он предположил, что через какое-то время в Вашингтоне поймут, что мировая история не вертится вокруг США и есть страны, сыгравшие не менее важную роль, а главное — не роль агрессора.

"Можно даже с уверенностью предсказать, что после российской победы и достижения целей специальной военной операции именно так всё и произойдёт. Но печально видеть, что проблемы с логикой у этих политиков никуда не делись, и поведение собственных стран и альянсов они продолжают объяснять действиями тех, кто в эти альянсы не входит", — сказал Хамитов.