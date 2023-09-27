"Отсутствие субординации": Политолог обвинил Клинтон в фамильярности после обращения к Путину по имени
Политолог Ананченков: Обращение Клинтон к Путину — отсутствие субординации
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, обратившаяся к президенту РФ Владимиру Путину по имени и обвинившая его в расширении НАТО, такой фамильярностью показывает отсутсвие субординации у представителей американских политических кругов. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог, член Экспертного клуба "Дигория" Марк Ананченков.
"Кто такая Хиллари Клинтон? Сложно назвать её успешным политиком после череды поражений в качестве кандидата в президенты США. Возможно, что она хорошо исполняет обязанности ректора университета, однако такая фамильярность в адрес человека, который является одним из мировых политических лидеров, показывает отсутствие субординации представителей американских политических кругов", — отметил он.
Ананченков добавил, что оценка Клинтон причин расширения НАТО говорит о неспособности воспринимать реалистичную картину мира. А в некорректном обращении к российскому лидеру можно увидеть закономерность мышления представителей американского политического класса, который сегодня управляет США, подчеркнул эксперт.
"Они мыслят в логике либерального институционализма, определяющего НАТО как механизм обеспечения безопасности как для США, так и для всего мира. После распада СССР и Организации Варшавского договора Североатлантический Альянс был инструментом, который использовался США для достижения монопольного геополитического господства", — напомнил политолог.
На хамское поведение Клинтон обратили внимание и в Госдуме. Так, депутат Амир Хамитов заметил, что западные политики начинают вспоминать имена тех, о ком ещё недавно говорили с позиции "сверху вниз". Он предположил, что через какое-то время в Вашингтоне поймут, что мировая история не вертится вокруг США и есть страны, сыгравшие не менее важную роль, а главное — не роль агрессора.
"Можно даже с уверенностью предсказать, что после российской победы и достижения целей специальной военной операции именно так всё и произойдёт. Но печально видеть, что проблемы с логикой у этих политиков никуда не делись, и поведение собственных стран и альянсов они продолжают объяснять действиями тех, кто в эти альянсы не входит", — сказал Хамитов.
По мнению парламентария, сейчас наблюдается достаточно закономерная картина: чем ближе поражение западного мира, тем большее внимание уделяется действиям России. При этом ожидать от американских первых лиц пророссийской риторики пока преждевременно, однако в некоторых европейских государствах это уже заметно. Неотвратимость нового миропорядка со временем вынудит к этому и Белый Дом, "обитатели которого окончательно запутались в сказках", заключил депутат.
Как сообщал Лайф, Клинтон обратилась к Путину по имени и обвинила его в расширении НАТО. При этом ранее президент РФ неоднократно отмечал, что это страны Североатлантического альянса продолжают наращивать потенциал, используя все возможные средства давления на оппонентов. Путин также подчёркивал, что Москва не хочет прямого столкновения с НАТО, но страна готова к любому развитию событий.
Getty Images / Alex Wong