Юрист рассказал, что грозит Волочковой за шпагат на памятнике времён ВОВ

Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алёшкин в интервью с радио "Комсомольская правда" рассказал, что грозит бывшей приме Большого театра Анастасии Волочковой за её шпагат на памятнике времён ВОВ на территории "Мосфильма". По его мнению, балерина может получить только штраф.

"Я думаю, что максимально в данном случае может быть — административная ответственность в виде штрафа до 1 000 рублей. Это в том случае, если действительно дойдёт до разбирательств, в чём я сильно сомневаюсь", — заявил собеседник издания.

Таким образом юрист прокомментировал сообщения о том, что на балерину уже подали заявление в правоохранительные органы, отметив, что общественность слишком агрессивно отреагировала на этот инцидент. В первую очередь, по словам Алёшкина, надо выяснить статус данного объекта, так как это будет влиять на квалификацию дела. В то же время он подчеркнул, что не думает, что у Волочковой был умысел совершить преступное деяние.