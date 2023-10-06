"Недолюбленные тётки": Волочкова ответила хейтерам на критику за шпагат у истребителя
Волочкова заявила, что "до истерики" смеётся над ситуацией с истребителем
Анастасия Волочкова сделала шпагат на макете самолёта в музее "Мосфильма". Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_a
Балерина Анастасия Волочкова ответила критикам её шпагата у макета истребителя времён Великой Отечественной войны, сообщает канал "Москва 24".
"Недолюбленные тётки... как представят мои вертолёты и шпагаты в сексе с мужчинами, которые просто восхищаются мной как женщиной. Не за вертолёты, а за ум мой, за моё составляющее эталона. Как они представят, то кусают локти и пятки, если кто-то может дотянуться", — заявила она.
Экс-прима Большого театра рекомендовала хейтерам "оторваться от дивана и заняться фитнесом". Она уточнила, что нужно прекратить обсуждать её стройность. Также она рассказала, что "до истерики" смеется над ситуацией с макетом. По её словам, его уже давно планировали убрать.
"Но, как сказал мой друг Прохор Шаляпин, этот самолёт я настолько прославила, что к нему теперь будет проложена народная тропа", — заявила Волочкова.
"Символ памяти о ВОВ": "Мосфильм" отреагировал на скандальное фото Волочковой со шпагатом на самолёте
Напомним, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова выложила фото со шпагатом на памятнике подвигу лётчиков времён ВОВ. Кадр она подписала: "Ни дня без движухи". После этого на неё написали заявление в полицию. Сообщалось, что балерину проверяют на предмет осквернения символов воинской славы России, а также по статьям о хулиганстве и вандализме.