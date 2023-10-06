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6 октября, 16:10

"Недолюбленные тётки": Волочкова ответила хейтерам на критику за шпагат у истребителя

Волочкова заявила, что "до истерики" смеётся над ситуацией с истребителем

<p>Анастасия Волочкова сделала шпагат на макете самолёта в музее "Мосфильма". Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_a</p>

Анастасия Волочкова сделала шпагат на макете самолёта в музее "Мосфильма". Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / volochkova_a

Балерина Анастасия Волочкова ответила критикам её шпагата у макета истребителя времён Великой Отечественной войны, сообщает канал "Москва 24".

"Недолюбленные тётки... как представят мои вертолёты и шпагаты в сексе с мужчинами, которые просто восхищаются мной как женщиной. Не за вертолёты, а за ум мой, за моё составляющее эталона. Как они представят, то кусают локти и пятки, если кто-то может дотянуться", — заявила она.

Экс-прима Большого театра рекомендовала хейтерам "оторваться от дивана и заняться фитнесом". Она уточнила, что нужно прекратить обсуждать её стройность. Также она рассказала, что "до истерики" смеется над ситуацией с макетом. По её словам, его уже давно планировали убрать.

"Но, как сказал мой друг Прохор Шаляпин, этот самолёт я настолько прославила, что к нему теперь будет проложена народная тропа", — заявила Волочкова.

"Символ памяти о ВОВ": "Мосфильм" отреагировал на скандальное фото Волочковой со шпагатом на самолёте

"Символ памяти о ВОВ": "Мосфильм" отреагировал на скандальное фото Волочковой со шпагатом на самолёте

Напомним, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова выложила фото со шпагатом на памятнике подвигу лётчиков времён ВОВ. Кадр она подписала: "Ни дня без движухи". После этого на неё написали заявление в полицию. Сообщалось, что балерину проверяют на предмет осквернения символов воинской славы России, а также по статьям о хулиганстве и вандализме.

Александра Мышляева
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