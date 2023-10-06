"Недолюбленные тётки": Волочкова ответила хейтерам на критику за шпагат у истребителя

Балерина Анастасия Волочкова ответила критикам её шпагата у макета истребителя времён Великой Отечественной войны, сообщает канал "Москва 24".

"Недолюбленные тётки... как представят мои вертолёты и шпагаты в сексе с мужчинами, которые просто восхищаются мной как женщиной. Не за вертолёты, а за ум мой, за моё составляющее эталона. Как они представят, то кусают локти и пятки, если кто-то может дотянуться", — заявила она.

Экс-прима Большого театра рекомендовала хейтерам "оторваться от дивана и заняться фитнесом". Она уточнила, что нужно прекратить обсуждать её стройность. Также она рассказала, что "до истерики" смеется над ситуацией с макетом. По её словам, его уже давно планировали убрать.