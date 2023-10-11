Международный день девочек, борьбы с ожирением, Харитонов день: Праздники и приметы 11 октября Сегодня, 11 октября, в России и за рубежом отмечается один из праздников, посвящённых детству, однако повод для него не радостный. Также этот день посвящён проблемам со здоровьем, которые в ряде стран уже приобрели масштаб эпидемии. 10 октября, 21:01 11 октября отмечается Международный день девочек. Фото © Freepik / master1305

Международный день девочек

11 октября в России и за рубежом отмечают очень добрый праздник — Международный день девочек. Рассказываем о нём: это интернациональный официальный праздник;

отмечается ежегодно 11 октября, дата не меняется;

учреждён в 2011 году Генассамблеей ООН;

цель — обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются девочки по всему миру.

В ООН отмечают, что девочки, как и все люди, имеют право на образование, безопасность и здоровье. Только при выполнении этих условий они могут реализовать свой потенциал и изменить мир к лучшему, став матерями, найдя работу, начав своё дело или став политическими лидерами. Без соблюдения прав девочек невозможно справедливое и процветающее будущее, такое, в котором женщины являются равноправными партнёрами в решении глобальных проблем.

В ЮНЕСКО же констатируют, что пока в мире не все девочки имеют возможность получить школьное образование. С 1995 года решение этой проблемы продвинулось: посещать уроки могут уже не 73%, а 89% будущих мам, но сделать ещё предстоит много. Наиболее остро этот вопрос стоит в странах Африки к югу от Сахары, а также в Южной Азии, Индии.

Вместе с тем эксперты международных организаций отмечают, что, несмотря на увеличение числа девочек на всех уровнях образования, они по-прежнему более подвержены изоляции, чем мальчики. Ведь проблемы с доступом к образованию — это в будущем проблемы с работой и более низкий уровень благосостояния. Всем этим вопросам и посвящён сегодняшний Международный день девочек. А ещё это хороший повод устроить праздник для маленьких представительниц прекрасной половины человечества.

День борьбы с ожирением

11 октября — День борьбы с ожирением. Фото © Freepik / shurkin_son

Ещё одно событие, по традиции приходящееся на 11 октября, — Всемирный день борьбы с ожирением, который отмечают в том числе в России. Праздником его назвать можно едва ли. Рассказываем об этом событии: это часть масштабной международной кампании;

был учреждён в 2014 году Всемирной федерацией по борьбе с ожирением;

на протяжении многих лет отмечался 11 октября, и эта дата устоялась;

второй год официально отмечается 4 марта;

в этот день по всему миру проходят мероприятия по профилактике ожирения, бесплатные консультации.

Всемирный день борьбы с ожирением становится для человечества всё актуальнее. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 1975 года распространённость ожирения на планете почти утроилась. Им страдают примерно 13% взрослого населения, а это сотни миллионов человек. Причём за последние два десятилетия более чем вдвое увеличилась распространённость ожирения у детей. В некоторых странах это всё приобрело масштабы эпидемии.

Ожирение вызывает целый букет последствий для здоровья: диабет, проблемы с сердцем и сосудами, рак, депрессию, импотенцию, болезни внутренних органов, проблемы со сном, осложнения при родах. У детей с такой проблемой чаще возникают тревожные расстройства.

Увы, в Минздраве России констатируют, что эта проблема касается и нашей страны. Ожирение среди детей составляет в РФ примерно 1300 случаев на 100 тысяч человек. Среди подростков эта цифра в 2,3 раза выше.

Чтобы не допустить развития ожирения, врачи призывают питаться рационально. Нужно сократить долю сладкого, жирного в рационе. Следует стараться не потреблять калорий больше, чем вы способны сжечь за день. Также нужна физическая активность. Такой образ жизни помогает улучшить эмоциональное состояние, уменьшить аппетит, решить проблемы со сном, повысить гибкость и снизить уровень холестерина в крови.

День Республики Башкортостан

Монумент Дружбы в Уфе. Фото © Wikipedia / Akonev66

11 октября в России отмечается региональный праздник — День Республики Башкортостан. Вот несколько фактов о нём: в Башкирии является нерабочим, выходным;

отмечается каждый год 11 октября, дата не меняется;

установлен на основании закона республики от 27 февраля 1992 года;

в этот день в 1990 году Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете республики;

широко празднуется по всему региону.

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. На основании этого документа 11 октября 1990 года подписали Декларацию о суверенитете Башкортостана. А с 25 февраля 1992 года республика носит современное наименование.

В День Республики Башкортостан по всей её территории, как в столице Уфе, так и в районах, проводятся праздничные мероприятия: торжественные концерты, спортивные, интеллектуальные состязания, книжные выставки, краеведческие экскурсии.

Так, на сам праздник в этом году запланировали торжественное открытие сада им. Сергея Аксакова на улице Пушкина, краеведческие и патриотические часы и экскурсии, книжные выставки, праздничный концерт "Тебе, моя Республика" в Парке культуры и отдыха нефтехимиков, торжественное событие в ГКЗ "Башкортостан". Выступления планируются и в ближайшие даты. Посетить мероприятия в День Республики Башкортостан можно бесплатно, вход свободный.

День банщика

11 октября — День банщика. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

11 октября в России отмечается профессиональный праздник — День банщика, который также называют Международным банным днём. Вот что о нём известно: это интернациональный неофициальный праздник;

идея учредить его была озвучена на слёте представителей банного дела;

11 октября — одна из дат, в которые его отмечают каждый год;

цель — подчеркнуть важность бани как части традиционного уклада разных народов.

День банщика, или Международный банный день, предложили учредить участники слёта представителей этой отрасли в Одессе в 2009 году. Тогда туда съехались работники банного дела из России, Белоруссии, Молдавии и с Украины. Там провозгласили создание Международной ассоциации банного искусства, но она долго не просуществовала, а вот праздник в народе прижился.

Ещё за два года до этого Союз банщиков России даже обращался в Госдуму с предложением учредить официальный День банщика для популяризации бани среди россиян, однако это ни к чему не привело. В результате сейчас есть несколько неофициальных "банных" дней: кроме 11 октября, это ещё 14 июня (в день памяти святого врачевателя Агапита Печерского) и 6 июля (в день Аграфены-купальницы).

Приметы 11 октября

Харитонов день

Русская православная церковь 11 октября чтит память преподобного Харитона Исповедника — святого, который жил в конце III – начале IV века. Родом он был из Иконии, что в Малой Азии. Пострадал от гонений на христиан при императоре Аврелиане — его избили и заточили в темницу, откуда вышел он уже в правление Тацита. Получив свободу, отправился в паломничество на Святую землю. По пути стал основателем Фаранской, Иерихонской, Суккийской лавр. Был погребён в пещере, где некоторое время жил во время паломничества.

На Руси в эту дату отмечали Харитонов день. Он считался недобрым: следовало оставаться дома, так как люди верили, что нечистая сила выходит на волю. Также старались не пересекаться с черноглазыми людьми, полагая, что они способны навести порчу. Ещё считалось, что после 11 октября уже нельзя есть дикорастущие ягоды: они вбирают в себя зло этого дня. Домашние дела откладывали на потом. Кроме того, не следовало ходить в гости и назначать встречи.

Погодные приметы 11 октября

Иней на траве — скоро быть снегу.

Сильный ветер — к дождям.

Птицы низко летают — к заморозкам.

Мыши вылезают из нор — к холодной зиме.

Град — к потеплению.

Именинники 11 октября

11 октября именины у российской актрисы Анны Снаткиной. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

11 октября именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр

Анна

Валентин

Василий

Вячеслав

Кирилл

Марк

Мария

Никон

Татьяна. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев