Нацгвардия Украины осталась без зимней формы из-за махинаций на $5,3 млн

Многомиллионные махинации Нацгвардии Незалежной с госконтрактами на пошив зимнего обмундирования привели к тому, что бойцам придётся закупать форму за свой счёт. Незаконные схемы силового ведомства раскрыл президент Всеукраинского объединения работодателей лёгкой промышленности Александр Соколовский.

По его словам, руководство входящего в МВД формирования заключило договор на 5,3 миллиона долларов с фирмой "Трейд-Прим", которая не имеет собственных производственных мощностей и специализируется на сельском хозяйстве. Аналогично Нацгвардия ранее поступала и с заказом 48 тысяч комплектов летней формы у левой компании, закупив материалы втридорога. В итоге бойцы остались без экипировки.