Нацгвардия Украины осталась без зимней формы из-за махинаций на $5,3 млн
Многомиллионные махинации Нацгвардии Незалежной с госконтрактами на пошив зимнего обмундирования привели к тому, что бойцам придётся закупать форму за свой счёт. Незаконные схемы силового ведомства раскрыл президент Всеукраинского объединения работодателей лёгкой промышленности Александр Соколовский.
По его словам, руководство входящего в МВД формирования заключило договор на 5,3 миллиона долларов с фирмой "Трейд-Прим", которая не имеет собственных производственных мощностей и специализируется на сельском хозяйстве. Аналогично Нацгвардия ранее поступала и с заказом 48 тысяч комплектов летней формы у левой компании, закупив материалы втридорога. В итоге бойцы остались без экипировки.
"Зимней формы нацгвардейцы вовремя не дождутся, может, не дождутся её вообще. И вынуждены будут, как многие делали это в прошлом году, закупать за свои деньги", — написал Соколовский в соцсетях, добавив, что основатели "Трейд-Прима" уже обвинялись в мошенничестве.
Коррупционные скандалы — не редкость для силовых ведомств Незалежной. По мнению американских журналистов, именно незаконное обогащение стало одной из причин недавней отставки министра обороны Украины Алексея Резникова.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine