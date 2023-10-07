Неуклонная вера Путина в Россию помогла стране достичь высот, заявила политолог
Эксперт Гилязетдинова заявила, что Путин смог вытащить Россию из кризисных 90-х
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Президент РФ Владимир Путин проделал огромный объём работы с момента прихода к власти в 2000 году, получив в руки страну с багажом экономических, политических и социальных проблем. Об этом сказала Лайфу политолог, член экспертного клуба "Дигория" Гульнара Гилязетдинова в день рождения российского лидера.
"Последствия 90-х требовали немедленных действий и принятия сложных решений, чтобы обеспечить стабильность и безопасность страны. И это удалось сделать. Президент Путин внедрил ряд реформ, направленных на стабилизацию финансовой системы и поддержку отечественных предприятий", — пояснила она.
Были введены налоговые льготы для инвесторов и улучшены условия для бизнеса, в результате чего быстро пошло восстановление экономики, а также рост ВВП, сокращение безработицы, напомнила аналитик. А политические реформы, по её словам, укрепили государственность и обеспечили стабильность нашей страны.
Одной из заслуг Путина является его внешнеполитическая деятельность, продолжила Гилязетдинова. Президент смог вернуть России статус великой державы на мировой арене. Политолог резюмировала, что благодаря сильному руководству Путина и его неуклонной вере в будущее РФ страна смогла преодолеть кризисные времена и достичь новых высот.
Напомним, сегодня Владимир Путин отмечает свой день рождения. Первым его поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко, после чего важные слова главе государства высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. А Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал ему "неоскудевающих сил и бодрости духа", а также Божьей помощи в таком нелёгком деле, как служение России.