Неуклонная вера Путина в Россию помогла стране достичь высот, заявила политолог

Президент РФ Владимир Путин проделал огромный объём работы с момента прихода к власти в 2000 году, получив в руки страну с багажом экономических, политических и социальных проблем. Об этом сказала Лайфу политолог, член экспертного клуба "Дигория" Гульнара Гилязетдинова в день рождения российского лидера.

"Последствия 90-х требовали немедленных действий и принятия сложных решений, чтобы обеспечить стабильность и безопасность страны. И это удалось сделать. Президент Путин внедрил ряд реформ, направленных на стабилизацию финансовой системы и поддержку отечественных предприятий", — пояснила она.

Были введены налоговые льготы для инвесторов и улучшены условия для бизнеса, в результате чего быстро пошло восстановление экономики, а также рост ВВП, сокращение безработицы, напомнила аналитик. А политические реформы, по её словам, укрепили государственность и обеспечили стабильность нашей страны.