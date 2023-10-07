Российский пианист-виртуоз создал музыкальный портрет Путина ко дню его рождения

Автор композиции подчёркивает, что хотел передать многогранность личности и описать человеческие качества лидера. По словам Барановского, он с командой был нацелен передать через музыку спокойствие и выдержку президента. Композитор захотел, чтобы именно в день рождения президента народ услышал портрет Путина, потому что основная миссия президента России — слышать народ.