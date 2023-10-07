Российский пианист-виртуоз создал музыкальный портрет Путина ко дню его рождения
Пианист-виртуоз Игорь Барановский ко дню рождения президента Владимира Путина выпустил его музыкальный портрет.
"Моей главной внутренней задачей было отразить историю жизни Владимира Путина, человека из простой семьи, который стал руководителем государства-цивилизации — России", — рассказывает автор композиции.
Автор композиции подчёркивает, что хотел передать многогранность личности и описать человеческие качества лидера. По словам Барановского, он с командой был нацелен передать через музыку спокойствие и выдержку президента. Композитор захотел, чтобы именно в день рождения президента народ услышал портрет Путина, потому что основная миссия президента России — слышать народ.
Послушать композицию Барановского можно на любом стриминговом сервисе.
Напомним, сегодня Владимир Путин отмечает день рождения. Первым его поздравил Александр Лукашенко, после чего важные слова главе государства высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. А Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал ему "неоскудевающих сил и бодрости духа", а также Божьей помощи в таком нелёгком деле, как служение России.
Kremlin.ru / ТАСС / Владимир Смирнов