Бренд Putin Team Russia выпустил новую коллекцию одежды ко дню рождения Путина

"Лидерство, мудрость и спокойствие поистине вдохновляют, а энергия, смелость и стойкость лидера государства отзывается всем, кому дорога судьба Отечества. Великая Россия имеет богатую историю, гордится своими талантливыми и многогранными соотечественниками, которые вместе создают будущее!" — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что новый имидж-проект PTR олицетворяет сильные качества российского лидера: надёжность, силу и решительность. Так команда бренда хочет выразить благодарность президенту за искреннее служение стране и её народу, вклад в развитие России и создание нового многополярного мира.