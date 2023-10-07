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7 октября, 15:41

Бренд Putin Team Russia выпустил новую коллекцию одежды ко дню рождения Путина

<p>Новая коллекция одежды PTR ко дню рождения Владимира Путина. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/putinteamrussia/437" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PUTIN TEAM RUSSIA</a></p>

Новая коллекция одежды PTR ко дню рождения Владимира Путина. Обложка © t.me / PUTIN TEAM RUSSIA

Отечественный производитель одежды Putin Team Russia (PTR) выпустил новую коллекцию одежды "Осень-зима 2023" ко дню рождения президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба бренда.

  • Новая коллекция одежды PTR ко дню рождения Владимира Путина. Фото © t.me / PUTIN TEAM RUSSIA
    Новая коллекция одежды PTR ко дню рождения Владимира Путина. Фото © t.me / PUTIN TEAM RUSSIA
  • Новая коллекция одежды PTR ко дню рождения Владимира Путина. Фото © t.me / PUTIN TEAM RUSSIA
    Новая коллекция одежды PTR ко дню рождения Владимира Путина. Фото © t.me / PUTIN TEAM RUSSIA
  • Новая коллекция одежды PTR ко дню рождения Владимира Путина. Фото © t.me / PUTIN TEAM RUSSIA
    Новая коллекция одежды PTR ко дню рождения Владимира Путина. Фото © t.me / PUTIN TEAM RUSSIA

Новая коллекция одежды PTR ко дню рождения Владимира Путина. Фото © t.me / PUTIN TEAM RUSSIA

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"Лидерство, мудрость и спокойствие поистине вдохновляют, а энергия, смелость и стойкость лидера государства отзывается всем, кому дорога судьба Отечества. Великая Россия имеет богатую историю, гордится своими талантливыми и многогранными соотечественниками, которые вместе создают будущее!" — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что новый имидж-проект PTR олицетворяет сильные качества российского лидера: надёжность, силу и решительность. Так команда бренда хочет выразить благодарность президенту за искреннее служение стране и её народу, вклад в развитие России и создание нового многополярного мира.

Одежда Putin Team представлена на выставке "Армия-2023"

Одежда Putin Team представлена на выставке "Армия-2023"

Напомним, сегодня Владимир Путин отмечает свой день рождения. Первым его поздравил Александр Лукашенко, после чего важные слова главе государства высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. А Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал ему "неоскудевающих сил и бодрости духа", а также Божьей помощи в таком нелёгком деле, как служение России.

Юрий Лысенко
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