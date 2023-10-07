Бренд Putin Team Russia выпустил новую коллекцию одежды ко дню рождения Путина
Новая коллекция одежды PTR ко дню рождения Владимира Путина. Обложка © t.me / PUTIN TEAM RUSSIA
Отечественный производитель одежды Putin Team Russia (PTR) выпустил новую коллекцию одежды "Осень-зима 2023" ко дню рождения президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба бренда.
"Лидерство, мудрость и спокойствие поистине вдохновляют, а энергия, смелость и стойкость лидера государства отзывается всем, кому дорога судьба Отечества. Великая Россия имеет богатую историю, гордится своими талантливыми и многогранными соотечественниками, которые вместе создают будущее!" — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что новый имидж-проект PTR олицетворяет сильные качества российского лидера: надёжность, силу и решительность. Так команда бренда хочет выразить благодарность президенту за искреннее служение стране и её народу, вклад в развитие России и создание нового многополярного мира.
Напомним, сегодня Владимир Путин отмечает свой день рождения. Первым его поздравил Александр Лукашенко, после чего важные слова главе государства высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. А Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал ему "неоскудевающих сил и бодрости духа", а также Божьей помощи в таком нелёгком деле, как служение России.