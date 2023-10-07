Баннер в честь дня рождения президента развернули на высоте 4100 метров на Эльбрусе
В Кабардино-Балкарии на Эльбрусе развернули баннер с поздравлениями Путину
В Кабардино-Балкарии на горе Эльбрус развернули баннер с поздравлениями президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения. Об этом сообщило правительство республики.
Развёрнутый на горе Эльбрус баннер с поздравлениями президенту России Владимиру Путину в честь дня его рождения. Видео © t.me / Z Правительство КБР
"Сегодня на высочайшей горе Европы Эльбрусе на высоте 4100 метров развернули баннер и поздравили нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", — сказано в публикации.
Акцию организовала администрация Эльбрусского района вместе с высокогорным поисково-спасательным отрядом МЧС России, работниками канатной дороги АО "Кавказ.РФ", местным отделением партии "Единая Россия", а также общественными и молодёжными организациями республики.
Напомним, сегодня Владимир Путин отмечает свой день рождения. Первым его поздравил Александр Лукашенко, после чего важные слова главе государства высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. А Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал ему "неоскудевающих сил и бодрости духа", а также Божьей помощи в таком нелёгком деле, как служение России.
t.me / Z Правительство КБР