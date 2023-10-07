Баннер в честь дня рождения президента развернули на высоте 4100 метров на Эльбрусе

В Кабардино-Балкарии на горе Эльбрус развернули баннер с поздравлениями президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения. Об этом сообщило правительство республики.

Развёрнутый на горе Эльбрус баннер с поздравлениями президенту России Владимиру Путину в честь дня его рождения. Видео © t.me / Z Правительство КБР

"Сегодня на высочайшей горе Европы Эльбрусе на высоте 4100 метров развернули баннер и поздравили нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", — сказано в публикации.