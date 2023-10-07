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7 октября, 16:40

Баннер в честь дня рождения президента развернули на высоте 4100 метров на Эльбрусе

В Кабардино-Балкарии на Эльбрусе развернули баннер с поздравлениями Путину

В Кабардино-Балкарии на горе Эльбрус развернули баннер с поздравлениями президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения. Об этом сообщило правительство республики.

Развёрнутый на горе Эльбрус баннер с поздравлениями президенту России Владимиру Путину в честь дня его рождения. Видео © t.me / Z Правительство КБР

"Сегодня на высочайшей горе Европы Эльбрусе на высоте 4100 метров развернули баннер и поздравили нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", сказано в публикации.

Акцию организовала администрация Эльбрусского района вместе с высокогорным поисково-спасательным отрядом МЧС России, работниками канатной дороги АО "Кавказ.РФ", местным отделением партии "Единая Россия", а также общественными и молодёжными организациями республики.

Бренд Putin Team Russia выпустил новую коллекцию одежды ко дню рождения Путина

Бренд Putin Team Russia выпустил новую коллекцию одежды ко дню рождения Путина

Напомним, сегодня Владимир Путин отмечает свой день рождения. Первым его поздравил Александр Лукашенко, после чего важные слова главе государства высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. А Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал ему "неоскудевающих сил и бодрости духа", а также Божьей помощи в таком нелёгком деле, как служение России.

Обложка ©

t.me / Z Правительство КБР

Юрий Лысенко
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