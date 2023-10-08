Боррель призвал премьера Палестины прекратить кровопролитие в Израиле
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провёл телефонные переговоры с премьером Палестины Мухаммедом Штайе. Европейский политик призвал собеседника поспособствовать немедленному прекращению боевых действий на территории Израиля.
Также дипломат указал Штайе на необходимость поддерживать безопасность в регионе и продвигать интересы палестинского народа. Дабы стабилизировать ситуацию, в первую очередь важно добиться остановки кровопролития, отметил Боррель.
"Первоочередной задачей является немедленное прекращение насилия", — написал глава евродипломатии на своей странице в соцсети X.
Тем временем число жертв вооружённой агрессии палестинских группировок по отношению к Израилю перешагнуло через отметку 300 человек. С целью пресечь "освободительный" марш ХАМАС Иерусалим начал операцию "Железные мечи", первая фаза которой уже завершена.
ТАСС / AP / Virginia Mayo