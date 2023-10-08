Боррель призвал премьера Палестины прекратить кровопролитие в Израиле

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провёл телефонные переговоры с премьером Палестины Мухаммедом Штайе. Европейский политик призвал собеседника поспособствовать немедленному прекращению боевых действий на территории Израиля.

Также дипломат указал Штайе на необходимость поддерживать безопасность в регионе и продвигать интересы палестинского народа. Дабы стабилизировать ситуацию, в первую очередь важно добиться остановки кровопролития, отметил Боррель.