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7 октября, 22:13

Появилось видео переброски колонны израильских танков Merkava в сектор Газа

<p>Колонна танков Merkava движется в сторону сектора Газа. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Hananya Naftali</p>

Колонна танков Merkava движется в сторону сектора Газа. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Hananya Naftali

Израильские власти решили задействовать тяжёлую бронетехнику для скорейшего завершения вооружённого конфликта с палестинскими группировками. Об этом говорит опубликованная очевидцами видеозапись с колонной танков Merkava Mk4.

Колонна танков Merkava движется в сторону сектора Газа. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Hananya Naftali

На кадрах видно, что бронетехнику транспортируют на колёсных тягачах. По данным свидетелей, машины движутся на юг — в направлении сектора Газа. Местная пресса уверена, что танки будут задействованы в наземной операции ЦАХАЛ "Железные мечи", которую ранее анонсировали израильские власти.

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Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В Израиле ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров. В ответ на агрессию премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал отомстить ХАМАС за вооружённую атаку, задействовав все силы ЦАХАЛ.

Илья Пушкарев
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