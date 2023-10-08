Появилось видео переброски колонны израильских танков Merkava в сектор Газа

Израильские власти решили задействовать тяжёлую бронетехнику для скорейшего завершения вооружённого конфликта с палестинскими группировками. Об этом говорит опубликованная очевидцами видеозапись с колонной танков Merkava Mk4.

Колонна танков Merkava движется в сторону сектора Газа. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Hananya Naftali

На кадрах видно, что бронетехнику транспортируют на колёсных тягачах. По данным свидетелей, машины движутся на юг — в направлении сектора Газа. Местная пресса уверена, что танки будут задействованы в наземной операции ЦАХАЛ "Железные мечи", которую ранее анонсировали израильские власти.