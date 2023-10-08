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8 октября, 05:07
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Число жертв смертоносного землетрясения в Афганистане достигло 500

До 500 увеличилось количество жертв землетрясения в Афганистане

Число жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 500 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на международную гуманитарную организацию "Красный полумесяц".

До 500 увеличилось количество жертв землетрясения в Афганистане. Видео © X / Khalid Zadran

"В результате мощных землетрясений в Афганистане погибло 500 человек", — сказал представитель "Красного полумесяца" Эрфанулл Шарафзой.

Напомним, 7 октября на западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. В местном управлении здравоохранения сначала сообщали о 14 жертвах подземных толчков. Позже глава управления по борьбе со стихийными действиями провинции Герат Мосу Ашари заявил о 120 погибших.

Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировали в Папуа – Новой Гвинее

Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировали в Папуа – Новой Гвинее

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Кадр из видео X / Khalid Zadran

Лариса Сафронова
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