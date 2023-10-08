Число жертв смертоносного землетрясения в Афганистане достигло 500
До 500 увеличилось количество жертв землетрясения в Афганистане
Число жертв землетрясения в Афганистане увеличилось до 500 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на международную гуманитарную организацию "Красный полумесяц".
До 500 увеличилось количество жертв землетрясения в Афганистане. Видео © X / Khalid Zadran
"В результате мощных землетрясений в Афганистане погибло 500 человек", — сказал представитель "Красного полумесяца" Эрфанулл Шарафзой.
Напомним, 7 октября на западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. В местном управлении здравоохранения сначала сообщали о 14 жертвах подземных толчков. Позже глава управления по борьбе со стихийными действиями провинции Герат Мосу Ашари заявил о 120 погибших.
Кадр из видео X / Khalid Zadran