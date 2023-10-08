Эксперт объяснил, почему не стоит строить газовую инфраструктуру в Турции
Аналитик Капитонов: Пока не стоит строить газовую инфраструктуру в Турции
Строить инфраструктуру для газового хаба в Турции пока не стоит, заявил аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG Сколтеха Сергей Капитонов. По его словам, проект можно реализовать как виртуальную площадку, подобно нидерландскому хабу TTF.
"Это некая точка ценообразования на границе Турции и Болгарии. Турция выбрасывает туда какие-то объёмы спотового газа, который поставляется не в рамках долгосрочных контрактов", — пояснил он в беседе с РИА "Новости".
Эксперт отметил, что на данный момент российский газопровод в Турцию работает не на 100% и наша страна может поставить по уже существующей ветке больше топлива. Например, если продать его через Азербайджан и Иран, то там будут свободные объёмы, так как в последнем есть свой газопровод.
Капитонов добавил, что Россия может поставить небольшой объём спотового газа — в районе 10–15 миллиардов кубометров. В свою очередь, Европа купит его. Таким образом, хаб станет своеобразным посредником.
Напомним, вышеназванный газовый хаб для поставок голубого топлива в Европу — совместный проект России и Турции. Идею о его создании осенью прошлого года озвучил президент РФ Владимир Путин, что было поддержано Анкарой. Страна начала процесс изменения законодательства для обеспечения юридической базы в целях работы хаба. Как отмечал президент азиатской республики Реджеп Тайип Эрдоган, работа по вводу распределительного центра в эксплуатацию идёт полным ходом. А в сентябре текущего года Путин заявил, что переговоры по нему скоро завершатся.
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