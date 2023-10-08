Россиянам предложили полезную альтернативу инвестициям в драгметаллы
Депутат Савченко призвал не покупать алмазы и платину, а инвестировать в себя
Россиянам лучше забыть о вложении денег в драгметаллы из-за ослабления курса рубля, а вот инвестиции в образование и здоровье сейчас наиболее оптимальны. Об этом рассказал "Газете.ru" зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.
"Например, алмазы, золото, платина или серебро — это всё биржевой товар. Исходя из этого, ориентироваться, какая будет ставка по этим позициям, очень сложно. То же самое, как и по акциям предприятий, потому что сегодня все российские предприятия внутри испытывают трудности", — пояснил он.
Исключения могут составить компании в сырьевом секторе, но и здесь многое зависит от международных обстоятельств. Депутат сравнил подобные вложения с игрой в лотерею, когда результат может оказаться непредсказуемым. По его мнению, небольшие накопления лучше инвестировать в себя — образование, здоровье, путешествия.
Напомним, на днях курс доллара в ходе торгов превысил 101 рубль впервые с 14 августа. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чрезмерное внимание к курсу рубля по отношению к доллару пережитком прошлого. А помощник главы государства Максим Орешкин заявил, что американская валюта "рано или поздно" пойдёт вниз.
Shutterstock