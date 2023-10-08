Россиянам предложили полезную альтернативу инвестициям в драгметаллы

Россиянам лучше забыть о вложении денег в драгметаллы из-за ослабления курса рубля, а вот инвестиции в образование и здоровье сейчас наиболее оптимальны. Об этом рассказал "Газете.ru" зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.

"Например, алмазы, золото, платина или серебро — это всё биржевой товар. Исходя из этого, ориентироваться, какая будет ставка по этим позициям, очень сложно. То же самое, как и по акциям предприятий, потому что сегодня все российские предприятия внутри испытывают трудности", — пояснил он.