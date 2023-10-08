США отправят авианосную группу в Восточное Средиземноморье из-за атаки ХАМАС
Пентагон принял решение перебросить авианосную ударную группу в восточную часть Средиземного моря после атаки палестинских группировок на Израиль. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин. По мнению главы ведомства, такая мера позволит "укрепить региональные усилия по сдерживанию".
В письменном заявлении политика говорится, что возглавляет формирование атомный авианосец Gerald R. Ford. Также в группе несколько эсминцев и ракетный крейсер. Помощь кораблям в случае эскалации окажет авиация.
"Мы также предприняли шаги по усилению эскадрилий истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 ВВС США в регионе. США поддерживают свою боевую готовность по всему миру, чтобы в случае необходимости ещё больше усилить эту позицию сдерживания", — добавил Остин.
Между тем к вечеру 8 октября число погибших израильтян от атаки ХАМАС возросло до 700. В воскресенье Иерусалим официально объявил о переходе страны в состояние войны. На фоне боевых действий американский лидер Джо Байден распорядился оказать Израилю дополнительную помощь.
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