США отправят авианосную группу в Восточное Средиземноморье из-за атаки ХАМАС

Пентагон принял решение перебросить авианосную ударную группу в восточную часть Средиземного моря после атаки палестинских группировок на Израиль. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин. По мнению главы ведомства, такая мера позволит "укрепить региональные усилия по сдерживанию".

В письменном заявлении политика говорится, что возглавляет формирование атомный авианосец Gerald R. Ford. Также в группе несколько эсминцев и ракетный крейсер. Помощь кораблям в случае эскалации окажет авиация.