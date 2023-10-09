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9 октября, 02:09

Неразорвавшаяся ракета ХАМАС застряла в потолке жилого дома в Ашкелоне

В ночь на понедельник палестинское движение ХАМАС нанесло ракетный удар по Ашкелону на юге Израиля. Некоторые из боеприпасов угодили в дома мирных жителей, спровоцировав возгорания. А вот одному горожанину повезло больше, так как боеголовка застряла в потолке его дома и не сдетонировала.

Ракета застряла в потолке жилого дома в Ашкелоне. Видео © X / חדשות ישראל והעולם הערבי

На опубликованной в Сети записи видно, что ракета проломила крышу прямо над кроватью жильца. Других повреждений боеприпас не нанёс — в комнате даже не отключилось электричество.

Гораздо меньше повезло жителям двухэтажного дома, перенёсшего прямое попадание выпущенной из сектора Газа ракеты. Из-за возгорания здания спасателям пришлось эвакуировать его обитателей. Осколочные ранения получил восьмилетний мальчик.

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Ещё одна боеголовка попала в ашкелонскую больницу "Барзилай". В результате происшествия были повреждены не только коммуникации сооружения, но и медицинское оборудование. ЦАХАЛ старается не отставать от оппонентов в частоте ракетных ударов. За последние сутки Армия обороны Израиля уничтожила свыше 800 объектов ХАМАС в секторе Газа.

Обложка ©

X / חדשות ישראל והעולם הערבי

Илья Пушкарев
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