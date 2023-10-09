Неразорвавшаяся ракета ХАМАС застряла в потолке жилого дома в Ашкелоне

В ночь на понедельник палестинское движение ХАМАС нанесло ракетный удар по Ашкелону на юге Израиля. Некоторые из боеприпасов угодили в дома мирных жителей, спровоцировав возгорания. А вот одному горожанину повезло больше, так как боеголовка застряла в потолке его дома и не сдетонировала.