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9 октября, 12:42

На Украине заявили о росте сложностей в отношениях с США из-за грядущих выборов

Кулеба: С приближением выборов президента США сложностей для Киева будет больше

С приближением президентских выборов в США количество сложных моментов в отношениях между Вашингтоном и Киевом будет только расти. С таким предупреждением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

При этом он, комментируя одобрение американским Конгрессом законопроекта, не предусматривающего выделение денег для Незалежной, назвал это "скорее инцидентом, а не системным сбоем".

"Но мы должны понимать: чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов", — сказал Кулеба в интервью украинской версии журнала Forbes.

Боррель поставил под вопрос выделение новых средств Украине

Боррель поставил под вопрос выделение новых средств Украине

Напомним, ранее Сенат и Палата представителей США приняли проект бюджета на 45-дневный срок, в котором не упоминается поддержка Украины, его и утвердил американский лидер Джо Байден. Как позднее отметил конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, защита американских границ важнее помощи Незалежной. В Белом доме признались, что деньги для Украины заканчиваются.

Обложка ©

Getty Images / Alex Wong

Наталья Исакова
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