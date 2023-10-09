На Украине заявили о росте сложностей в отношениях с США из-за грядущих выборов

С приближением президентских выборов в США количество сложных моментов в отношениях между Вашингтоном и Киевом будет только расти. С таким предупреждением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

При этом он, комментируя одобрение американским Конгрессом законопроекта, не предусматривающего выделение денег для Незалежной, назвал это "скорее инцидентом, а не системным сбоем".