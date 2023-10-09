На Украине заявили о росте сложностей в отношениях с США из-за грядущих выборов
Кулеба: С приближением выборов президента США сложностей для Киева будет больше
С приближением президентских выборов в США количество сложных моментов в отношениях между Вашингтоном и Киевом будет только расти. С таким предупреждением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
При этом он, комментируя одобрение американским Конгрессом законопроекта, не предусматривающего выделение денег для Незалежной, назвал это "скорее инцидентом, а не системным сбоем".
"Но мы должны понимать: чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов", — сказал Кулеба в интервью украинской версии журнала Forbes.
Напомним, ранее Сенат и Палата представителей США приняли проект бюджета на 45-дневный срок, в котором не упоминается поддержка Украины, его и утвердил американский лидер Джо Байден. Как позднее отметил конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, защита американских границ важнее помощи Незалежной. В Белом доме признались, что деньги для Украины заканчиваются.
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