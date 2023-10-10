Рябков: РФ должна обеспечить готовность полигонов к моменту ядерных испытаний

Россия должна обеспечить готовность полигонов к возобновлению ядерных испытаний. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Президент чётко сформулировал: мы должны обеспечить готовность нашей полигонной базы к возобновлению испытательной деятельности. Но возобновление в практическом плане возможно после того, как соответствующие испытания совершат США", — сказал замминистра иностранных дел журналистам в Госдуме.

Рябков пояснил, что это два неотъемлемых элемента позиции, которой Москва руководствуется на всех площадках. Россия отрабатывает её по всем линиям, включая будущий отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), подчеркнул замглавы МИД.

Напомним, на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос о возможности проведения ядерных испытаний. Отвечая на него, глава государства допустил отзыв ратификации ДВЗЯИ, учитывая, что Соединённые Штаты договор так и не одобрили. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что эта процедура вовсе не говорит о намерениях Москвы провести ядерные испытания.