Рябков: РФ должна обеспечить готовность полигонов к моменту ядерных испытаний
Россия должна обеспечить готовность полигонов к возобновлению ядерных испытаний. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Президент чётко сформулировал: мы должны обеспечить готовность нашей полигонной базы к возобновлению испытательной деятельности. Но возобновление в практическом плане возможно после того, как соответствующие испытания совершат США", — сказал замминистра иностранных дел журналистам в Госдуме.
Рябков пояснил, что это два неотъемлемых элемента позиции, которой Москва руководствуется на всех площадках. Россия отрабатывает её по всем линиям, включая будущий отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), подчеркнул замглавы МИД.
Напомним, на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос о возможности проведения ядерных испытаний. Отвечая на него, глава государства допустил отзыв ратификации ДВЗЯИ, учитывая, что Соединённые Штаты договор так и не одобрили. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что эта процедура вовсе не говорит о намерениях Москвы провести ядерные испытания.
Генеральная Ассамблея ООН приняла ДВЗЯИ 10 сентября 1996 года и открыла для подписаний спустя две недели. Этот договор запрещает проводить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях — будь то в космосе или под водой. Однако в силу он не вступил, так как его не ратифицировали США, Китай, Иран, Египет и Израиль и не подписали Индия, Пакистан и КНДР. Всего же договор подписали 184 государства, а ратифицировали 168. Россия сделала это 30 июня 2000 года. В сентябре 2023 года Москва призвала сделать это Вашингтон, который так и не ратифицировал соглашение.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ