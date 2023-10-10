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10 октября, 14:39

В результате ударов Израиля погибли двое высокопоставленных членов ХАМАС

В результате израильских ударов убиты двое членов политбюро ХАМАС. Информацию об этом подтвердили в самом палестинском движении.

"Движение сопротивления ХАМАС объявляет о гибели члена политбюро в Газе Закария Ахмеда Абу Маамра (50 лет) и Джавада Абу Шамала (50 лет) в результате бомбардировки сектора Газа прошлой ночью", — говорится в заявлении.

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Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. В итоге сейчас движение ХАМАС и ЦАХАЛ (израильская армия) находятся в состоянии войны. Число жертв конфликта с обеих сторон идёт на сотни. Также ранее Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала министра экономики палестинского радикального движения ХАМАС Джавада Абу Шамала.

Обложка ©

ТАСС / AP / Fatima Shbair

Александра Вишнякова
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