В результате ударов Израиля погибли двое высокопоставленных членов ХАМАС
В результате израильских ударов убиты двое членов политбюро ХАМАС. Информацию об этом подтвердили в самом палестинском движении.
"Движение сопротивления ХАМАС объявляет о гибели члена политбюро в Газе Закария Ахмеда Абу Маамра (50 лет) и Джавада Абу Шамала (50 лет) в результате бомбардировки сектора Газа прошлой ночью", — говорится в заявлении.
Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. В итоге сейчас движение ХАМАС и ЦАХАЛ (израильская армия) находятся в состоянии войны. Число жертв конфликта с обеих сторон идёт на сотни. Также ранее Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала министра экономики палестинского радикального движения ХАМАС Джавада Абу Шамала.
ТАСС / AP / Fatima Shbair