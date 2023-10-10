В результате ударов Израиля погибли двое высокопоставленных членов ХАМАС

В результате израильских ударов убиты двое членов политбюро ХАМАС. Информацию об этом подтвердили в самом палестинском движении.

"Движение сопротивления ХАМАС объявляет о гибели члена политбюро в Газе Закария Ахмеда Абу Маамра (50 лет) и Джавада Абу Шамала (50 лет) в результате бомбардировки сектора Газа прошлой ночью", — говорится в заявлении.