Путин на следующей неделе посетит Китай

Ранее в Кремле информировали, что российский лидер примет участие в форуме "Один пояс — один путь" в Пекине. Данное мероприятие пройдёт 17 и 18 октября, сообщала представитель китайского МИДа Хуа Чуньин.

Форум "Один пояс — один путь" в этом году пройдёт в третий раз. Его темой станет "Высококачественное строительство "Одного пояса — одного пути", совместное достижение общего развития и процветания". "Один пояс — один путь" — предложение КНР по усовершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров между странами Центральной Азии, Европы и Африки.