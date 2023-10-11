Путин на следующей неделе посетит Китай
Помощник президента Ушаков: Путин посетит Китай на следующей неделе
Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Китай. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
Ранее в Кремле информировали, что российский лидер примет участие в форуме "Один пояс — один путь" в Пекине. Данное мероприятие пройдёт 17 и 18 октября, сообщала представитель китайского МИДа Хуа Чуньин.
В сентябре секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев уже сообщал, что переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пройдут в октябре в Пекине. Сам глава государства также подтверждал эту информацию. При этом Китай не стал приглашать на форум "Один пояс — один путь" глав ряда стран Запада.
Форум "Один пояс — один путь" в этом году пройдёт в третий раз. Его темой станет "Высококачественное строительство "Одного пояса — одного пути", совместное достижение общего развития и процветания". "Один пояс — один путь" — предложение КНР по усовершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров между странами Центральной Азии, Европы и Африки.
ТАСС / Гавриил Григоров