Регион

Уведомления отключены

11 октября, 14:50

Путин на следующей неделе посетит Китай

Помощник президента Ушаков: Путин посетит Китай на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Китай. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Ранее в Кремле информировали, что российский лидер примет участие в форуме "Один пояс — один путь" в Пекине. Данное мероприятие пройдёт 17 и 18 октября, сообщала представитель китайского МИДа Хуа Чуньин.

Путин посетит Киргизию 12–13 октября и примет участие в заседании Совета СНГ

Путин посетит Киргизию 12–13 октября и примет участие в заседании Совета СНГ

В сентябре секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев уже сообщал, что переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пройдут в октябре в Пекине. Сам глава государства также подтверждал эту информацию. При этом Китай не стал приглашать на форум "Один пояс — один путь" глав ряда стран Запада.

Форум "Один пояс — один путь" в этом году пройдёт в третий раз. Его темой станет "Высококачественное строительство "Одного пояса — одного пути", совместное достижение общего развития и процветания". "Один пояс — один путь" — предложение КНР по усовершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров между странами Центральной Азии, Европы и Африки.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Китай
  • Юрий Ушаков
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров