Стало известно о конфликтах в элитной бригаде ВСУ, которой пророчили дойти до Крыма
Newsweek: В элитной бригаде ВСУ "Магура" вспыхнули конфликты из-за командования
В элитной 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Магура" вспыхнули конфликты из-за проблем с руководством. Об этом пишет американский журнал Newsweek.
"Украинское военное формирование, сыгравшее центральную роль в контрнаступлении Киева, находится в разладе из-за проблем с руководством и командованием на поле боя", — говорится в материале.
По данным автора статьи, старшие офицеры обвиняют друг друга в некомпетентности. В частности, в ходе контрнаступления ВСУ некоторые командиры отдали приказ, который в итоге привёл к большим потерям в живой силе. Отметим, что, по задумке Киева, именно бойцы "Магуры" должны были дойти до Крыма, однако уже в ходе штурмов запорожского посёлка Работино бригада сдулась.
Напомним, украинские войска начали своё широко анонсированное контрнаступление 4 июня и в итоге столкнулись с катастрофическими потерями. По словам президента РФ Владимира Путина, противник уже лишился более 90 тысяч своих военных. При этом Владимир Зеленский заявил, что Украина находится на последней стадии конфликта. Тем временем СМИ узнали, что иностранные чиновники попросили их не фокусироваться на провальном контрнаступлении ВСУ.
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