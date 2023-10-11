Стало известно о конфликтах в элитной бригаде ВСУ, которой пророчили дойти до Крыма

"Украинское военное формирование, сыгравшее центральную роль в контрнаступлении Киева, находится в разладе из-за проблем с руководством и командованием на поле боя", — говорится в материале.

По данным автора статьи, старшие офицеры обвиняют друг друга в некомпетентности. В частности, в ходе контрнаступления ВСУ некоторые командиры отдали приказ, который в итоге привёл к большим потерям в живой силе. Отметим, что, по задумке Киева, именно бойцы "Магуры" должны были дойти до Крыма, однако уже в ходе штурмов запорожского посёлка Работино бригада сдулась.