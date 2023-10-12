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12 октября, 09:10

Посол Израиля прокомментировал слухи о "ядерном инциденте" в городе Димона

Послу Израиля Бен Цви ничего не известно о "ядерном инциденте" в Димоне

Посол Израиля в России Александр Бен Цви признался, что ничего не знает о якобы произошедшем в израильском городе Димона "ядерном инциденте". Заявление прозвучало на брифинге для журналистов в четверг, 12 октября.

"Я ничего не знаю об этом. Нужно быть осторожным с такого рода информацией", — подчеркнул дипломат.

Напомним, что минувшим вечером газета Jerusalem Post сообщила, что в районе израильского города Димона, где находится Ядерный исследовательский центр, произошёл некий "инцидент". Утверждалось, что слышны звуки взрыва и что беспилотник ливанской группировки "Хезболла" долетел до этого района.

У ядерного центра в Израиле произошёл "инцидент", возможно, взрыв

У ядерного центра в Израиле произошёл "инцидент", возможно, взрыв

7 октября Израиль подвергся атаке радикальной группировки ХАМАС, объявившей о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. В результате боевых действий погибло больше тысячи человек с каждой стороны.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Марина Калегина
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