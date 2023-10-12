Посол Израиля прокомментировал слухи о "ядерном инциденте" в городе Димона

Посол Израиля в России Александр Бен Цви признался, что ничего не знает о якобы произошедшем в израильском городе Димона "ядерном инциденте". Заявление прозвучало на брифинге для журналистов в четверг, 12 октября.

"Я ничего не знаю об этом. Нужно быть осторожным с такого рода информацией", — подчеркнул дипломат.