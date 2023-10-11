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11 октября, 16:44

У ядерного центра в Израиле произошёл "инцидент", возможно, взрыв

Jerusalem Post: Возле ядерного центра в израильской Димоне произошёл "инцидент"

В районе израильского города Димона, где находится ядерный исследовательский центр, произошёл некий "инцидент", сообщает газета Jerusalem Post.

Подробностей происшествия пока нет. Однако некоторые израильские СМИ утверждают, что в районе Димоны были слышны звуки взрыва, а также о том, что беспилотник ливанской группировки "Хезболлы" долетел до этого района.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики ХАМАС обстреляли аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. В соцсетях распространяются видео, на которых люди лежат на полу и прячутся под стойками во время авиаударов.

Израиль ввёл запретную зону вокруг сектора Газа

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Напомним, что 7 октября Израиль подвергся атаке радикальной группировки ХАМАС, объявившей о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. В результате боевых действий погибло больше тысячи человек с каждой стороны. Президент РФ Владимир Путин выразил сожаление в связи с трагическими событиями, а также назвал эти боевые действия ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Глава государства подчеркнул, что необходимо стремиться успокоить конфликт, иначе последствия могут оказаться катастрофическими.

Обложка ©

Getty Images / Alexi J. Rosenfeld

Наталья Исакова
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