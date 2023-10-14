6 причин, по которым лучше быть простой кассиршей, чем княгиней на Руси

Изысканные наряды, вкусные блюда, достаток и влиятельный муж — казалось бы, чего ещё могла желать женщина на Руси? Все эти блага были у княгинь, но плата за них нередко оказывалась слишком высока. Любая современная девушка предпочла бы самую простую работу, лишь бы не оказаться княгиней. Это ещё почему? Рассказываем!

1. Княгини жили как в тюрьме

В Древней Руси княгини жили в абсолютной несвободе и даже изоляции, практически как в тюрьме. Фото © Wikipedia / Григорий Седов

Даже у кассирш в магазине есть перекур. Княгини же никогда не были свободными. Отнюдь, они жили практически в полной изоляции на женской половине в специальном тереме. Но даже там им нужно было соблюдать строгие правила. А иначе — суровое наказание. Так, Иван Грозный однажды избил посохом невестку за то, что застал её в одном платье вместо трёх.

2. Если бы вы "работали" княгиней, вас выдали бы замуж в детстве

Чем вы занимались в 12 лет: делали уроки, гуляли с подругами или играли в куклы? Забудьте о беззаботном детстве — на Руси в этом возрасте вас бы уже выдали замуж. Но есть один нюанс: это касалось именно аристократок, ведь крестьяне стремились взять сыновьям жён постарше, чтобы в семью сразу пришла "готовая" работница. А вот для взрослого князя могли найти супругу помоложе: например, знаменитую Ольгу выдали за Игоря, когда ей было всего 12 лет. Но ей ещё повезло. Например, Владимир Красное Солнышко надругался над будущей женой Рогнедой при дружине. Не лучшее начало для счастливого брака, верно?

3. Смерть супругам не разлука

Покушения и "соумирание": как страдали княгини на Руси. Фото © Wikipedia

Церемония "соумирания" жён на ритуальном костре после кончины мужа существовала до Крещения Руси и считалась добровольной у славян. Вот только если женщина отказывалась от неё, считалось, что она до конца своих дней опозорила и себя, и семью. А это в давние времена было хуже смерти. Поэтому, если муж уходил из жизни раньше жены, она понимала — у неё также нет выхода. Такое себе удовольствие, особенно когда, по статистике, мужчины живут значительно меньше женщин…

4. Десятки людей пытались избавиться от княгини

Быть княгиней весьма опасная "работа"! Вас окружали бы десятки недоброжелателей, и многие из них пытались бы всеми силами приблизить кончину жены князя. Примеров тому масса — например, была отравлена первая супруга Ивана III Мария Борисовна, мать Ивана Грозного Елена Глинская и его любимая жена Анастасия. Даже бизнес в 90-е и то безопаснее.

5. Абьюз: княгиня — собственность супруга

Страдания княгини на Руси: в любой непонятной ситуации надоевшую женщину могли отправить в монастырь или отрубить ей голову. Фото © Wikipedia / Василий Суриков

Владимир после крещения и венчания с Анной просто-напросто раздал остальных жён холостым приятелям. И даже не скажешь, что для надоевшей супруги это худший исход: позже князья насильно отправляли не оправдавших ожидания "вторых половинок" в монастырь, чтобы жениться повторно. Но и это не самый плохой вариант! Проступки обходились княгиням очень дорого: например, жену Ивана IV Василису Мелентьеву казнили, закопав живьём.

6. Полигамия, но не для княгини — она никогда не была единственной дамой сердца