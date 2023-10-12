ФНС заблокировала счета компании Волочковой из-за отсутствия налоговой декларации

По данным канала, были заблокированы счета, принадлежащие фонду содействия развитию русской культуры и искусства "Анастасия Волочкова". Причиной стало отсутствие поданной в срок налоговой декларации.

Организация появилась 22 года назад, но Волочкова является её руководителем лишь в течение последних семи лет. В качестве основной деятельности компании заявлено "предоставление финансовых услуг". Претензий к личным счетам балерины у налоговиков нет.