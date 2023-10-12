ФНС заблокировала счета компании Волочковой из-за отсутствия налоговой декларации
SHOT: ФНС заблокировала счета фонда развития искусства Анастасии Волочковой
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании балерины Анастасии Волочковой. Об этом сообщает SHOT.
По данным канала, были заблокированы счета, принадлежащие фонду содействия развитию русской культуры и искусства "Анастасия Волочкова". Причиной стало отсутствие поданной в срок налоговой декларации.
Организация появилась 22 года назад, но Волочкова является её руководителем лишь в течение последних семи лет. В качестве основной деятельности компании заявлено "предоставление финансовых услуг". Претензий к личным счетам балерины у налоговиков нет.
В начале октября бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова выложила фото со шпагатом на памятнике подвигу лётчиков времён ВОВ. Кадр она подписала: "Ни дня без движухи". После этого на неё написали заявление в полицию. Сообщалось, что балерину проверяют на предмет осквернения символов воинской славы России, а также по статьям о хулиганстве и вандализме.
ТАСС / Сергей Карпухин