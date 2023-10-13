В словах министра Армии США увидели панический страх войны на два фронта
Журналист Гарднер: Война на два фронта из-за Украины и Израиля пугает США
Министр Армии США Кристин Вормут и глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Владимиром и Еленой Зеленскими. Обложка © Flickr / Hon. Christine E. Wormuth
Белый дом начинает паниковать из-за риска встрять в войну сразу на два фронта, которая быстро высосет из США все ресурсы. Такой сценарий администрация президента Джо Байдена допустила после начала конфликта Палестины и Израиля на фоне украинского кризиса, сообщил американский журналист Стивен Гарднер.
Соответствующий вывод он сделал, опираясь на заявление министра Армии Соединённых Штатов Кристин Вормут. Политик ранее сообщала, что Пентагон не сможет снабжать боеприпасами и Украину, и Израиль одновременно.
"США могут оказаться на грани войны на два фронта, которая истощит их ресурсы и казну ещё быстрее", — подчеркнул Гарднер в эфире своего YouTube-канала.
К аналогичному выводу ранее пришла и экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски. Подполковник предрекла Украине борьбу с Израилем за внимание Вашингтона, который сместил фокус на Ближний Восток на фоне боевых действий. Обостряет проблему и усталость Запада от наглости Киева.