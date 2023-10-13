В словах министра Армии США увидели панический страх войны на два фронта

Белый дом начинает паниковать из-за риска встрять в войну сразу на два фронта, которая быстро высосет из США все ресурсы. Такой сценарий администрация президента Джо Байдена допустила после начала конфликта Палестины и Израиля на фоне украинского кризиса, сообщил американский журналист Стивен Гарднер.

Соответствующий вывод он сделал, опираясь на заявление министра Армии Соединённых Штатов Кристин Вормут. Политик ранее сообщала, что Пентагон не сможет снабжать боеприпасами и Украину, и Израиль одновременно.