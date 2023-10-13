Ссора с парнем кончилась для пензенской студентки смертельным полётом с лестницы
В Пензе студентка умерла после падения с лестницы во время ссоры с парнем
В Пензе 17-летняя студентка умерла после падения с лестницы во время ссоры со своим возлюбленным. По данным SHOT, трагедия произошла в общежитии Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса.
В роковой день пара сильно повздорила на бытовой почве, в ходе чего парень случайно толкнул девушку с лестницы. При падении она ударилась головой о бетонный пол и проломила череп, в результате чего скончалась на месте. Поняв, что его возлюбленная мертва, убийца скрылся с места преступления.
Тело девушки, не дожившей всего неделю до совершеннолетия, нашли другие студенты в пролёте между этажами. Одним из первых правоохранители допросили бойфренда погибшей, и он во всём признался. Сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Известно, что вспыльчивый парень ранее попадался на пьяной езде.
А в Уфе разбираются в убийстве парнем собственной сводной сестры. Тело девочки нашли утром 10 октября в багажнике машины матери. Предположительно, причиной страшного преступления могла быть ревность: 22-летнего уфимца не взяли в недавнюю семейную поездку в Дубай. На данный момент он задержан и помещён в изолятор временного содержания. Выяснилось, что в момент расправы парень был под наркотиками, а мать спала в соседней комнате.