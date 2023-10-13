Ссора с парнем кончилась для пензенской студентки смертельным полётом с лестницы

В Пензе 17-летняя студентка умерла после падения с лестницы во время ссоры со своим возлюбленным. По данным SHOT, трагедия произошла в общежитии Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса.

В роковой день пара сильно повздорила на бытовой почве, в ходе чего парень случайно толкнул девушку с лестницы. При падении она ударилась головой о бетонный пол и проломила череп, в результате чего скончалась на месте. Поняв, что его возлюбленная мертва, убийца скрылся с места преступления.