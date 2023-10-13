Путин: Нужно оценить, как будет работать продажа валютной выручки экспортёрами

Российские власти оценят, как будет реализовываться на практике введённое требование к экспортёрам о продаже части иностранной выручки. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Уверенность даёт только страховой полис и только в том случае, если вы застрахованы в надёжной страховой компании. Посмотрим, как будет работать этот инструмент. Но это результат совместной работы правительства, Администрации Президента и Центрального банка. Разные подходы к решению этой проблемы есть", — сказал президент.