Регион

Уведомления отключены

13 октября, 14:12

Путин: Нужно оценить, как будет работать продажа валютной выручки экспортёрами

Российские власти оценят, как будет реализовываться на практике введённое требование к экспортёрам о продаже части иностранной выручки. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Уверенность даёт только страховой полис и только в том случае, если вы застрахованы в надёжной страховой компании. Посмотрим, как будет работать этот инструмент. Но это результат совместной работы правительства, Администрации Президента и Центрального банка. Разные подходы к решению этой проблемы есть", — сказал президент.

Экономисты предрекли обвал доллара до 80 рублей из-за указа Путина

Экономисты предрекли обвал доллара до 80 рублей из-за указа Путина

Напомним, глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому некоторые российские экспортёры должны будут продавать имеющуюся у них иностранную валюту. Процент продаваемой валюты установит российское правительство. Нововведение рассчитано на шесть месяцев и коснётся 43 компаний. Раскрывать список экспортёров Кремль не будет из-за возможной реакции недружественных стран.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Экономика РФ
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров