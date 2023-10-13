Путин: Нужно оценить, как будет работать продажа валютной выручки экспортёрами
Российские власти оценят, как будет реализовываться на практике введённое требование к экспортёрам о продаже части иностранной выручки. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.
"Уверенность даёт только страховой полис и только в том случае, если вы застрахованы в надёжной страховой компании. Посмотрим, как будет работать этот инструмент. Но это результат совместной работы правительства, Администрации Президента и Центрального банка. Разные подходы к решению этой проблемы есть", — сказал президент.
Напомним, глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому некоторые российские экспортёры должны будут продавать имеющуюся у них иностранную валюту. Процент продаваемой валюты установит российское правительство. Нововведение рассчитано на шесть месяцев и коснётся 43 компаний. Раскрывать список экспортёров Кремль не будет из-за возможной реакции недружественных стран.
LIFE / Павел Баранов