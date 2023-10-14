В Газе нашли тела пропавших израильтян и зацепки к укрытиям ХАМАС с заложниками
СМИ: В ходе военной операции в Газе нашли тела пропавших израильтян
Шани Лук, одна из похищенных членами ХАМАС участниц музыкального фестиваля в Израиле. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shanukk
Армия обороны Израиля в ходе военной операции на территории сектора Газа обнаружила тела некоторых пропавших израильтян и зацепки к местам возможного содержания похищенных членами ХАМАС заложников. Об этом сообщает газета Haaretz.
"В ходе рейдов, проведённых в секторе Газа за последние 24 часа, пехота и бронетанковые войска ЦАХАЛ обнаружила тела пропавших без вести израильтян и предметы, которые могут помочь в освобождении израильтян, похищенных ХАМАС", — утверждает автор материала.
Он не уточнил район страшной находки и обстоятельства смерти людей. Но ранее группировка "Изз ад-Дин аль-Кассам" — боевое крыло ХАМАС — сообщила о гибели 13 заложников при атаках Израиля в секторе Газа. Согласно заявлению радикалов, среди жертв есть иностранцы, их гражданство не уточняется.
Ранее сегодня пресс-служба Посольства России в Израиле с прискорбием сообщила о росте числа погибших россиян. Обновлённое количество жертв ведомство пока не приводит, ссылаясь на проверку данных. При этом двенадцать россиян по-прежнему числятся пропавшими без вести. До этого было известно о четырёх погибших россиянах.