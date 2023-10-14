В Газе нашли тела пропавших израильтян и зацепки к укрытиям ХАМАС с заложниками

Армия обороны Израиля в ходе военной операции на территории сектора Газа обнаружила тела некоторых пропавших израильтян и зацепки к местам возможного содержания похищенных членами ХАМАС заложников. Об этом сообщает газета Haaretz.

"В ходе рейдов, проведённых в секторе Газа за последние 24 часа, пехота и бронетанковые войска ЦАХАЛ обнаружила тела пропавших без вести израильтян и предметы, которые могут помочь в освобождении израильтян, похищенных ХАМАС", — утверждает автор материала.