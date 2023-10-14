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Регион
Опубликовано 14 октября 2023, 01:09
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Появилось неожиданное объяснение новому имиджу Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Израиль отодвинет Украину на второй план

Владимир Зеленский приехал встретиться с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в чёрном. © t.me / V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский приехал встретиться с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в чёрном. © t.me / V_Zelenskiy_official

Израиль неминуемо отодвинет Украину на второй план и сделает её "рыжим пасынком" для западных союзников, уверен бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его прогнозу, Киев станет тем "ребёнком в семье, которому достаются только обноски".

"Он ест не первым, а последним", — сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Впоследствии Украина не сможет даже удерживать позиции на линии соприкосновения, поскольку она полностью зависит от Запада, уверен эксперт. Он считает, что это понимает Владимир Зеленский, который в панике пытается сохранить интерес союзников. С этим Джонсон связал и новый имидж политика — вместо привычного тотал хаки он облачился в чёрное. Экс-аналитик ЦРУ полагает, что Зеленский в панике.

"Он сменил одежду: раньше он одевался как Фидель Кастро или Че Гевара — носил зелёную униформу. А сейчас — как Джонни Кэш, он весь в чёрном. Он получил сигнал, что его старая схема уже не работает, поэтому он её изменил", — высказался о новом луке Зеленского эксперт.

В США раскрыли, чего так забоялся Зеленский после начала конфликта в Израиле
В США раскрыли, чего так забоялся Зеленский после начала конфликта в Израиле

Аналогичного мнения придерживается экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски. Она предрекла Украине борьбу с Израилем за внимание Вашингтона, который сместил фокус на Ближний Восток на фоне боевых действий. Обостряет проблему и усталость Запада от наглости Киева.

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Андрей Бражников
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