Израиль неминуемо отодвинет Украину на второй план и сделает её "рыжим пасынком" для западных союзников, уверен бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его прогнозу, Киев станет тем "ребёнком в семье, которому достаются только обноски".

"Он ест не первым, а последним", — сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Впоследствии Украина не сможет даже удерживать позиции на линии соприкосновения, поскольку она полностью зависит от Запада, уверен эксперт. Он считает, что это понимает Владимир Зеленский, который в панике пытается сохранить интерес союзников. С этим Джонсон связал и новый имидж политика — вместо привычного тотал хаки он облачился в чёрное. Экс-аналитик ЦРУ полагает, что Зеленский в панике.