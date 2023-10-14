Появилось неожиданное объяснение новому имиджу Зеленского
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Израиль отодвинет Украину на второй план
Владимир Зеленский приехал встретиться с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в чёрном. © t.me / V_Zelenskiy_official
Израиль неминуемо отодвинет Украину на второй план и сделает её "рыжим пасынком" для западных союзников, уверен бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его прогнозу, Киев станет тем "ребёнком в семье, которому достаются только обноски".
"Он ест не первым, а последним", — сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Впоследствии Украина не сможет даже удерживать позиции на линии соприкосновения, поскольку она полностью зависит от Запада, уверен эксперт. Он считает, что это понимает Владимир Зеленский, который в панике пытается сохранить интерес союзников. С этим Джонсон связал и новый имидж политика — вместо привычного тотал хаки он облачился в чёрное. Экс-аналитик ЦРУ полагает, что Зеленский в панике.
"Он сменил одежду: раньше он одевался как Фидель Кастро или Че Гевара — носил зелёную униформу. А сейчас — как Джонни Кэш, он весь в чёрном. Он получил сигнал, что его старая схема уже не работает, поэтому он её изменил", — высказался о новом луке Зеленского эксперт.
Аналогичного мнения придерживается экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски. Она предрекла Украине борьбу с Израилем за внимание Вашингтона, который сместил фокус на Ближний Восток на фоне боевых действий. Обостряет проблему и усталость Запада от наглости Киева.