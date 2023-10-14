Трюдо созвонился с президентом Палестины и осудил атаку ХАМАС на Израиль

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провёл телефонные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которых заявил о необходимости срочно решить гуманитарные проблемы жителей сектора Газа.

"Я осудил атаку ХАМАС на Израиль, обсудил важность защиты мирного населения Палестины и Израиля и подчеркнул, что необходимо обеспечить гуманитарный доступ к палестинскому гражданскому населению", — отчитался Трюдо в соцсети X.