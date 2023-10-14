Трюдо созвонился с президентом Палестины и осудил атаку ХАМАС на Израиль
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провёл телефонные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которых заявил о необходимости срочно решить гуманитарные проблемы жителей сектора Газа.
"Я осудил атаку ХАМАС на Израиль, обсудил важность защиты мирного населения Палестины и Израиля и подчеркнул, что необходимо обеспечить гуманитарный доступ к палестинскому гражданскому населению", — отчитался Трюдо в соцсети X.
Переговоры состоялись на фоне визита министра иностранных дел Канады Мелани Жоли в Израиль. В ходе поездки дипломат заявила, что Оттава поддерживает граждан страны, пострадавших от рук палестинских радикалов.
А тем временем Минздрав Палестины заявил о возникновении в стране гуманитарной катастрофы из-за авиаударов ЦАХАЛ и перекрытого доступа к электричеству и воде. Незадолго до этого Израиль призвал жителей сектора Газа в течение 24 часов эвакуироваться на юг, чтобы покинуть зону боевых действий. Однако представители ХАМАС опровергли эту информацию.
Flickr / Justin Trudeau