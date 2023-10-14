ЦАХАЛ раскрыла, сколько людей удерживают в заложниках палестинские боевики

Свыше 120 гражданских лиц являются заложниками боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в социальной сети X (экс-Twitter).

"На данный момент Армия обороны Израиля подтвердила, что более 120 гражданских лиц находятся в плену у террористической организации ХАМАС в Газе", — говорится в сообщении.