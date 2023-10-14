ЦАХАЛ раскрыла, сколько людей удерживают в заложниках палестинские боевики
Армия Израиля сообщила, что в плену у ХАМАС находится более 120 гражданских лиц
Свыше 120 гражданских лиц являются заложниками боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в социальной сети X (экс-Twitter).
"На данный момент Армия обороны Израиля подтвердила, что более 120 гражданских лиц находятся в плену у террористической организации ХАМАС в Газе", — говорится в сообщении.
Ранее в ХАМАС заявили, что не будут вести переговоры о заложниках до завершения боёв. Выдвигалось предположение, что боевики удерживают пленных под землёй в тоннелях Газы. По словам военно-политического обозревателя Алекса Векслера, они могут находиться под центральной больницей Шифа, где сосредоточены палестинские больные и раненые. Позже Армия обороны Израиля в ходе военной операции на территории сектора Газа обнаружила тела некоторых пропавших израильтян и зацепки к местам возможного содержания похищенных членами ХАМАС заложников. Район страшной находки и обстоятельства смерти людей не уточнялись.
Палестинские радикальные группировки захватывают в плен мирных граждан Израиля. Обложка © AP / ТАСС / Hatem Ali